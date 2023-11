EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: Stessi Vechi Premii, Cumu Riclamà Li

EA Sports è Amazon Prime anu disappughjatu i fan di novu cù u cuntenutu mancante di l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 per Novembre. Questa cullaburazione, chì hà iniziatu in FIFA 19, hà da scopu di furnisce un Prime Gaming Pack mensile à ogni ghjucatore EA FC 24 chì hè ancu abbonatu à Amazon Prime. Tuttavia, e ricumpensa per questu mese ùn sò micca megliu cà u pacchettu Pack 1 ricevutu u mese passatu.

In un tentativu di incitarà i ghjucatori prima di u famosu Black Friday in Ultimate Team, EA hà fiascatu à migliurà a qualità di e ricumpensa. E probabilità di tirà un grande ghjucadore restanu listessi, postu chì u numeru di ghjucatori, scelte di ghjucatori è consumabili sò tutti diminuiti.

Allora, chì pudete aspittà da l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 per nuvembre 2023? I premii includenu un prestitu di 20 ghjoculi di Heung-Min Son Rare Gold Player Item, 4 Rare Gold Player Items, 1 81+ Player Pick, è 6 Rare Consumables. Sfurtunatamente, ùn ci sò micca sorprese o migliure per aspittà.

Per riclamà i vostri premii EA FC 24 Prime Gaming Pack 2, avete un paru di opzioni. Prima, andate in Prime Gaming è cercate EA FC 24. Se ùn site micca un abbonatu Amazon Prime, pudete firmà per una prova gratuita. Una volta truvate u pacchettu, cliccate nant'à u buttone "Claim Now" è cunfirmà u contu Amazon Prime chì vulete utilizà. Permette à Electronic Arts l'accessu à u vostru contu Amazon Prime per ligà i dui cunti. Infine, accede à EA FC 24 Ultimate Team nantu à a vostra cunsola o mobile è i premii duveranu aspittà per voi per apre.

In alternativa, pudete riclamà u pacchettu attraversu Twitch clicchendu nantu à l'icona Prime Loot in l'angulu superiore dirittu di u screnu. Cercate l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 è seguite i stessi passi cum'è citatu sopra.

Comu riggistràrisi:

Q: I premii in u EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 sò megliu cà u pacchettu precedente?

A: Sfurtunatamente, i premii restanu listessi, senza miglioramenti in termini di ghjucatori, scelte di ghjucatori, o consumabili.

Q: Cumu possu riclamà l'EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

A: Pudete riclamà u pacchettu visitendu Prime Gaming o attraversu Prime Loot di Twitch. Segui i passi descritti in l'articulu per riclamà e vostre ricumpensa.