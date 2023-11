Dying Light 2 Stay Human Partners with For Honor per Epic Crossover Event

In una cullaburazione eccitante chì di sicuru entusiasrà i gamers in ogni locu, u ghjocu di parkour zombie in cooperazione in u mondu apertu Dying Light 2 Stay Human hà unitu e forze cù u popular titulu d'azzione For Honor. Questa cullaburazione introduce un avvenimentu crossover esaltante chì offre à i ghjucatori una sperienza di ghjocu unica cum'è mai prima.

Duranti stu avvenimentu di duie settimane, i ghjucatori di Dying Light 2 Stay Human scontranu formidabili guerrieri di For Honor, cumpresi Kensei, Wardens è Berserkers. Impegnate in battaglie intense è scunfitte questi cumbattenti leggendari sbloccarà ricumpense eccitanti chì ponu rinfurzà u vostru ghjocu. Preparatevi per un saccu epicu cum'è l'arma Berserker's Hand Axe è u pianu, l'elegante Outfit Berserker, è ancu u Viking Faction Paraglider. Questi articuli esclusivi ùn sò micca mancati.

Ch'ella sia un fan di Dying Light 2 Stay Human o un ghjucatore dedicatu di For Honor, questu avvenimentu crossover offre l'uppurtunità perfetta per espansione i vostri orizzonti di ghjocu. Immergetevi in ​​u mondu di a sopravvivenza di zombie infusa di parkour mentre affrontate i guerrieri emblematici di l'acclamatu ghjocu d'azzione.

L'avvenimentu di crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor hè in diretta avà è serà dispunibule finu à u 5 di dicembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox è PC. Ùn mancate micca a vostra chance di unisce à l'avventura è sbloccate premii esclusivi chì aumenteranu a vostra sperienza di ghjocu.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Puderaghju participà à l'avvenimentu di crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor nantu à qualsiasi piattaforma?

Iè, l'avvenimentu hè dispunibule per i ghjucatori di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox è PC.

2. Chì ricumpensa possu guadagnà scunfittendu i guerrieri da For Honor ?

Sconfiggendu i Kensei, i Wardens è i Berserkers, i ghjucatori ponu sbloccare premii eccitanti cum'è l'arma è u pianu Berserker's Hand Axe, Berserker Outfit, Viking Faction Paraglider, è più.

3. Quandu finisce l'avvenimentu crossover ?

L'avvenimentu crossover Dying Light 2 Stay Human X For Honor durerà finu à u 5 di dicembre, dendu à i ghjucatori assai tempu per participà è guadagnà premii esclusivi.