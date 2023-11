Esplora l'esplosione di gas ritardata in galassie nane: una chjave per capisce a furmazione di stella

L'astrònomi di l'Università di Michigan anu fattu una scuperta intrigante nantu à a furmazione di stelle in galassie nane. Contrariamente à a credenza populari, queste galassie compatte cù menu stelle anu in realtà regioni più grandi di fabbriche stellari è tassi più alti di furmazione di stella cumparatu cù galassie massive. Stu fenominu, secondu a ricerca guidata da Michelle Jecmen è Sally Oey, hè ligata à un ritardu di 10 milioni d'anni in u soffiu di u gasu prisenti in l'ambienti di sti galassie nane.

In e galassie più evolute, cum'è a nostra Via Lattea, stelle massive tendenu à esplusione cum'è supernovae, generendu un superventu cullettivu chì espelle gasu è polvera da a galaxia. Stu superventu mette un frenu à a furmazione di stelle. In ogni casu, in e galaxie nane menu contaminate, e stelle massive colapsanu in i buchi neri invece di esplusioni, purtendu à a ritenzione di gas è polvera in e regioni di furmazione di stella. Stu ritardu in l'esplosione di gas permette un periudu prolongatu di furmazione di stella è tassi più elevati di coalescenza.

I scuperti di u studiu ùn solu mettenu luce nantu à a dinamica di furmazione di stella in galassie nane, ma anu ancu implicazioni significativu per capiscenu l'universu iniziale. Stu periodu di 10 milioni d'anni di ritardatu di u gasu di gasu offre à l'astrònomu una opportunità unica per osservà scenarii simili à l'alba cosmica, un periodu ghjustu dopu à u Big Bang. In queste galassie nane pristine, l'agglutinazione di gas crea spazii attraversu quale a radiazione ultravioletta (UV) pò scappà, un prucessu simile à ciò chì hè accadutu durante l'alba cosmica.

Osservà e galassie nane di bassa metallicità cù una radiazione UV abbundante permette à i scientisti di vede u passatu è acquistà insights in i primi stadi di l'universu. Sta ricerca hà ancu rilevanza per studià e galassie chì sò attualmente osservate à l'alba cosmica da u telescopiu spaziale James Webb.

L'investigazioni di a squadra sò stati sustinuti da l'imaghjini astrofisica ottenute da u Telescopiu Spaziale Hubble. Utilizendu una nova tecnica di filtrazione chì catturà a luce di carbone triplu ionizatu, i circadori anu truvatu evidenza osservativa chì sustene a so ipotesi in una galassia nana vicina chjamata Mrk 71. A prisenza di una luce diffusa di carbone ionizatu indicava chì l'energia in a regione hè stata radiata. , impediscendu a furmazione di un superwintu.

Queste scuperte furniscenu una nova perspettiva nantu à a furmazione di stelle in galassie nane, enfatizendu l'impurtanza di i ritardi di l'esplosione di gas in permetterà periodi estesi di furmazione stella. Capisce questi prucessi cuntribuisce à a nostra cunniscenza più larga di l'urighjini di l'universu è pò aiutà à sbloccare i misteri di l'alba cosmica.

FAQ

1. Chì sò e galassie nane ?

E galaxie nane sò chjuche galassie chì cuntenenu menu stelle in paragunà cù e so contraparti più grande. Venanu in diverse forme, cumprese irregulare, ellittica è spirale.

2. Cumu e galassie nane menu evolute anu regioni di furmazione di stella più grande ?

In e galassie nane menu evolute, un ritardu di 10 milioni d'anni in u soffiu di gas permette à e regioni di furmazione di stella di mantene u so gasu è u polu. Stu periodu prolongatu di retenzioni di gas permette un ritmu più altu di furmazione di stelle.

3. Chì hè u significatu di a radiazione UV in sta ricerca ?

A radiazione ultravioletta (UV) ionizeghja l'idrogenu, un prucessu chì hè accadutu ancu dopu à u Big Bang. Studiendu e galassie nane di bassa metallicità cù una radiazione UV abbundante, i scientisti ponu acquistà insights in l'alba cosmica è l'universu iniziale.

4. Cumu era l'osservazioni di a squadra sustinuta da u Telescopiu Spaziale Hubble ?

I circadori anu utilizatu una nova tecnica di filtrazione cù u Telescopiu Spaziale Hubble per catturà a luce di carbone triplu ionizatu. Sta tecnica furnia evidenza osservativa chì sustene a so ipotesi in a galaxia nana vicina, Mrk 71.

[Fonte: Università di Michigan] (http://umich.edu)