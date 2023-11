Nove offerte di controller DualSense revelate durante u Black Friday

Durante l'eccitante settimana di vendita di u Black Friday, i fan di PlayStation anu aspittatu ansiosu una cosa - a liberazione di u DualSense Controller. Infine, l'attesa hè finita, è i gamers ponu avà mette in manu nantu à stu controller innovativu in i venditori selezziunati in u Regnu Unitu, à partesi da solu £ 38.99. I fan di Xbox ùn anu micca bisognu di sentenu fora, postu chì i Controller Xbox sò ancu dispunibili à u listessu prezzu per un tempu limitatu.

Per quelli chì pensanu à fà e so shopping in ShopTo stu Black Friday, una offerta ancu più attraente aspetta. À fiancu à u DualSense Controller à un prezzu di £ 39.85, i cumpratori riceveranu ancu una carta rigalu di £ 5. Hè l'uppurtunità perfetta per catturà stu controller assai ricercatu à un bellu prezzu mentre gode ancu di un pocu bonus extra.

Black Friday porta cun ella una pléthora di affare eccitanti, è i dilettanti di i ghjoculi ùn devenu micca mancate sta chance per aghjurnà a so sperienza di ghjocu. In più di l'offerte di DualSense Controller, ci sò fantastichi sconti nantu à parechji altri prudutti PlayStation. U Midnight Black DualSense Controller hè attualmente 35% off, mentre chì e versioni Cosmic Red, Nova Pink, è Starlight Blue sò tutti scontati da 40% - riducendu à £ 64.99 ognunu.

Ma ùn hè micca tuttu ! Black Friday offre ancu una opportunità unica per quelli chì anu guardatu a cunsola PlayStation 5. ShopTo offre attualmente a PlayStation 5 cù un discu di discu per solu £ 359.95 - una riduzione incredibile di £ 110. Questu affare ùn include micca ghjochi, ma per quelli chì cercanu offerte di bundle, ci sò più opzioni dispunibili.

Q: Induve possu truvà l'offerta di DualSense Controller?

A: L'offerte di DualSense Controller ponu esse truvate in i venditori selezziunati in u Regnu Unitu, è ancu in u situ web ShopTo.

Q: Possu uttene una carta di rigalu cù a mo compra di DualSense Controller in ShopTo?

A: Iè, se cumprate u DualSense Controller in ShopTo questu Black Friday, riceverete una carta di rigalu £ 5 cù a vostra compra.

Q: Ci sò altre offerte PlayStation dispunibili durante u Black Friday?

A: Iè, in più di l'offerte di DualSense Controller, ci sò sconti nantu à a cunsola PlayStation 5 cù un discu di discu, è ancu prezzi scontati nantu à diversi culori di DualSense Controller.