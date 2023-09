Patch 10.2 di World of Warcraft: Guardiani di u Sognu

I ghjucatori di World of Warcraft aspettanu ansiosu u prossimu Patch 10.2, intitulatu Guardians of the Dream. Stu patch di cuntenutu maiò purterà i ghjucatori in novi avventure in u regnu magicu di u Sognu Emerald.

U Sognu Emerald hè una parte significativa di a tradizione di World of Warcraft, intrinsecamente ligata à u mondu di Azeroth. In questu patch, i ghjucatori anu l'uppurtunità di scopra una parte di u Sognu in u so statu puru, chì hè a più grande rappresentazione di u Sognu vistu finu à quì.

Guardians of the Dream introducerà una nova zona, chì furnisce i ghjucatori cun un ambiente frescu per spiegà è impegnà. Inoltre, ci saranu novi attività mundiali, un raid, è corsi di Dragonriding, glifi è monti.

Una di e caratteristiche chjave di stu patch hè l'avvenimentu publicu Superbloom. I ghjucatori unisceranu e forze cù un anticu chjamatu Sprucecrown per cultivà un arbre, acquistendu puteri tempuranee da u Sognu per aiutà in a so missione. Ci sarà ancu una nova faczione chjamata Dream Wardens, chì offre à i ghjucatori una pista unica di fama è ricumpensa.

U patch sfonderà più in a storia di i Primalisti, chì sò stati cattivi cattivi in ​​l'espansione Dragonflight. Presenta l'uppurtunità per i sviluppatori di u ghjocu per presentà novi nemici è sfide chì sò basati in a cuscenza di i ghjucatori.

Per l'amatori di a razza di l'elfi di notte, l'intruduzioni di l'Arburu Mundiale in l'Isule di u Dragone ùn pò micca rimpiazzà Darnassus, ma offre una nova basa di operazioni induve ponu cumincià à guarisce e ferite chì anu patitu.

Mentre chì u capu finale di a raid Dragonflight ùn hè ancu esse revelatu, Blizzard hà insinuatu pussibulità di storia futura. I ghjucatori ponu aspettà un altru patch maiò per seguità i Guardiani di u Sognu, postu chì a storia cuntinueghja à sviluppà.

Patch 10.1.7, chì include missioni di Heritage Armor per i Rinnegati è l'elfi di notte, hè digià stata lanciata da Blizzard. A data di liberazione per Guardians of the Dream ùn hè ancu stata annunziata, ma sarà prestu dispunibule per a prova in i regni.

