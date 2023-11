L'ultimu patch di Dota 2 porta cambiamenti di equilibriu è aghjurnamenti eccitanti

Valve Software hà liberatu u patch 7.42e assai attesu per Dota 2, dopu a cunclusione di The International (TI) à a fini d'ottobre. Mentre chì certi ghjucatori anu avutu a speranza di cambiamenti più estesi, questa aghjurnazione si cuncentra nantu à l'aghjustamenti di l'equilibriu è i tweaks di numeri. Tuttavia, si tratta di a dominanza di certi eroi di Forza, cum'è Bristleback, Chaos Knight è Spirit Breaker, in u metagame di TI 2023.

L'eroi di forza tanky, high-dannu chì cuntrullavanu u ghjocu da u principiu à a fine anu ricivutu nerfs assai necessarii in questu patch. Bristleback, cunnisciutu per a so build Aghanim's Sceptre-in-Bloodstone, hà riduciutu i danni massimi di u so Quill Spray. Inoltre, a so capacità di Aghanim's Shard, Hairball, hà avà una gamma di cast più corta è un cooldown più longu. U talentu di u Livellu 20 di Bristleback, chì hà aumentatu i danni di a pila di Quill Spray, hè statu ancu debilitatu.

Chaos Knight, chì era una scelta populari per u rolu di trasportu, hà vistu aghjustamenti à a so sustenibilità è capacità agricula. A penalità di arrubbazione di vita contr'à i creeps per Chaos Strike hè stata aumentata, inseme cù un impulsu significativu in u costu di mana per Phantasm. Questi cambiamenti miranu à riduce a so dominazione iniziale di u ghjocu è rende più difficiuli per ellu di molestà l'avversari in corsia.

Spirit Breaker, l'eroe di TI 2023, hà affruntatu nerfs à a so abilità Charge of Darkness è a so aghjurnamentu di Sceptre di Aghanim. U cooldown per a carica di l'oscurità hè stata aumentata, facendu menu convenientu per a creazione di ganks. Greater Bash, a so altra capacità di firma, hè statu ancu debilitatu contr'à i creeps, facendu più sfida per Spirit Breaker per sguassà l'onda.

À fiancu à questi aghjustamenti, u patch 7.42e offre buffs à parechji eroi di Agilità è Intelligenza chì sò stati ombreggiati da a dominanza di l'eroi di Forza. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, è Timbersaw anu tutti ricivutu miglioramenti à e so cumpetenze è abilità, chì li facenu scelte più viabili in u metagame.

In più di i cambiamenti di l'eroi, stu patch introduce l'aghjustamenti à l'articuli populari è impopulari. Hand of Midas è Heart of Tarrasque, cumunamenti acquistati durante TI, anu ricevutu nerfs per riduce u so putere. Intantu, l'articuli di cummattimentu di u ghjocu iniziale sottoutilizati sò stati sbulicati, aumentendu a so rilevanza è a viabilità in i partiti.

Cù questi cambiamenti di equilibriu è aghjurnamenti, a cumunità Dota 2 pò aspittà un cambiamentu in u metagame, aprendu opportunità per novi strategie è selezzione di eroi. L'aghjustamenti fatti in u patch 7.42e miranu à creà una sperienza di ghjocu più dinamica è diversa in u prossimu torneu ESL One Kuala Lumpur 2023, induve 12 squadre cumpeteranu per una parte di u premiu di 1 milione di $ US.

FAQ

Q: Chì cambiamenti sò stati fatti à i populari eroi di Forza?

A: Bristleback, Chaos Knight, è Spirit Breaker anu tutti ricivutu nerfs per riduce a so dominanza in u metagame. I danni di Bristleback's Quill Spray è i bonus di talentu sò stati ridotti, u furtu di vita di Chaos Knight contr'à i creeps hè statu penalizatu, è a carica di Spirit Breaker è l'abilità finali anu vistu i cooldowns aumentati.

Q: Quali eroi di Agilità è Intelligenza sò stati buffed?

A: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan è Timbersaw anu ricivutu buffs per rinfurzà e so cumpetenze è e so capacità, facendu l'opzioni più viable in u ghjocu.

Q: Qualchese articulu hè statu nerfed o buffed?

A: Iè, l'articuli populari cum'è Hand of Midas è Heart of Tarrasque sò stati nerfati, mentre chì l'articuli di cummattimentu menu usati cum'è Eternal Shroud, Vladimir's Offering è Pavise sò stati sbulicati, aumentendu a so efficacità in i partiti.