Versione di Cyberpunk 2077 2.0: I sviluppatori avvisanu l'utilizatori di PC per verificà i sistemi di raffreddamentu di CPU

A liberazione assai attesa di Phantom Liberty hè ghjustu intornu à u cantonu, purtendu una rinascita di pupularità à u ghjocu 2020 Cyberpunk 2077. CD Projekt hà travagliatu senza stanca per ricuperà da u lanciu iniziale di u ghjocu, è avà i sviluppatori urgeu à l'utilizatori di PC à verificà. i so sistemi di raffreddamentu di CPU in preparazione per l'aghjurnamentu di Cyberpunk 2077 2.0.

Un sviluppatore, Filip Pierściński, hà pigliatu à Twitter per enfatizà l'impurtanza di cuntrollà i sistemi di raffreddamentu di CPU. Hà dichjaratu chì a carica di travagliu nantu à una CPU 8-core hè prevista per ghjunghje à circa 90%, spinghjendu u hardware à i so limiti. Per assicurà una sperienza liscia, hà cunsigliatu di eseguisce un strumentu di benchmark cum'è Cinebench per verificà a stabilità di i sistemi di l'utilizatori.

I fan chì anu manifestatu preoccupazioni per a capacità di u so hardware per trattà Cyberpunk 2077 2.0 o Phantom Liberty sò stati rassicurati da Filip in i cumenti. Intantu, CD Projekt hà publicatu una ripartizione di ciò chì i ghjucatori ponu aspittà da u Phantom Liberty DLC, è ancu u cuntenutu supplementu inclusu in l'aghjurnamentu gratuitu di Cyberpunk 2077 2.0.

Cum'è a data di liberazione di Phantom Liberty si avvicina, Cyberpunk 2077 hè previstu di avè un fade-out lento. Mentre ùn ci sò micca piani per più DLC, una sequenza hè in opera, anche se i dettagli sò scarsi.

L'aghjurnamentu di Cyberpunk 2077 2.0 genera eccitazione trà i fan, marchendu un secondu lanciu per u ghjocu. Cù u so novu cuntenutu è e migliure, i ghjucatori aspettanu ansiosamente l'arrivu di l'aghjurnamentu.

