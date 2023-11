Walmart hà qualcosa cum'è primu?

In u mondu di e shopping online, Amazon Prime hè diventatu sinonimu di comodità è vantaghji. Cù u so trasportu veloce, offerte esclusive è accessu à i servizii di streaming, ùn hè micca maravigghiusu chì parechji clienti si sò affollati per diventà membri Prime. Ma chì ne di Walmart? U giant di vendita hà una offerta simile per cumpete cù Amazon Prime? Scupritemu.

Walmart +: Un Primu Concurrente?

Walmart hà lanciatu u so propiu serviziu di abbonamentu chjamatu Walmart + in settembre 2020. Mentre u scopu di furnisce una sperienza simili à Amazon Prime, ci sò alcune differenze chjave. Walmart+ offre una spedizione gratuita illimitata nantu à l'articuli eligibili da e magazzini, sconti di carburante, è a cunvenzione di Scan & Go in magazzini selezziunati. Tuttavia, ùn include micca servizii di streaming cum'è Amazon Prime Video o streaming di musica.

Comu riggistràrisi:

1. Quantu costa Walmart+ ?

L'appartenenza à Walmart + hà un prezzu di $ 12.95 per mese o $ 98 per annu, facendu un pocu più prezzu di a tarifa annuale di Amazon Prime di $ 119.

2. Walmart+ hè dispunibule in ogni locu?

Walmart + hè dispunibule in i Stati Uniti, ma a dispunibilità di certe funziunalità pò varià secondu a vostra situazione.

3. Chì sò i benefici di Walmart+ ?

Walmart+ offre una spedizione gratuita illimitata per l'articuli eligibili, sconti di carburante in stazioni di benzina participanti, è a cunvenzione di Scan & Go per shopping in a tenda.

4. Puderaghju annullà a mo adesione à Walmart+ ?

Iè, pudete annullà a vostra adesione à Walmart+ in ogni mumentu. Tuttavia, hè impurtante nutà chì i diritti di adesione ùn sò micca rimborsabili.

cunclusioni:

Mentre Walmart + offre alcuni vantaghji chì ponu rivalià cù Amazon Prime, ùn manca in termini di servizii di streaming. Sè vo circate principalmente di spedizioni veloci è benefici in a tenda, Walmart + puderia esse una alternativa adatta. Tuttavia, sè site interessatu in un pacchettu più cumpletu chì include divertimentu in streaming, Amazon Prime resta a prima scelta. In ultimamente, a decisione trà i dui dependerà di e vostre preferenze persunali è bisogni.