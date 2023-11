A vaccina di l'herpes zoster vi impedisce di piglià l'herpes zoster?

U vaccinu anti-zona vi impedisce di piglià l'herpes zoster?

L'herpes zoster, ancu cunnisciutu com'è herpes zoster, hè una infezzjoni virali dolorosa causata da u virus varicella-zoster, u stessu virus chì provoca a varicella. Affetta tipicamente l'adulti anziani è l'individui cù un sistema immune debilitatu. A bona nutizia hè chì ci hè una vacuna dispunibile per prevene u zoster, ma guarantisci a prutezzione cumpleta? Andemu in questa quistione è scopre i fatti.

A vaccina di u zoster, cunnisciuta cum'è Zostavax, hè stata largamente usata da a so appruvazioni da l'Food and Drug Administration (FDA) in u 2006. In ogni casu, in 2017, hè statu introduttu un vaccinu più efficau chjamatu Shingrix, chì hè avà a scelta preferita per a prevenzione di u zoster. . I dui vaccini funzionanu per rinfurzà a risposta di u sistema immune à u virus varicella-zoster.

Mentre chì a vacuna di shingles reduce significativamente u risicu di sviluppà shingles, ùn furnisce micca immunità cumpleta. Sicondu i Centri per u Controlu è a Prevenzione di Malattie (CDC), a vacuna Shingrix hè circa 90% efficace in a prevenzione di u zoster. Questu significa chì ancu s'ellu hè statu vaccinatu, ci hè ancu una piccula chance chì pudete sviluppà l'infezzione. In ogni casu, s'ellu avete u zoster dopu a vaccinazione, i sintomi sò generalmente più miti è a durata di a malatia hè più corta.

Comu riggistràrisi:

Q: Quale duverebbe piglià a vacuna di u zoster?

A: U CDC ricumanda chì l'adulti di 50 anni o più ricevenu a vacuna Shingrix, indipendentemente da s'ellu anu avutu prima o avè ricevutu a vacuna precedente, Zostavax.

Q: Quante dosi di a vacuna sò richieste?

A: A vaccina Shingrix hè amministrata in duie dosi, cù a seconda dosa data 2 à 6 mesi dopu a prima dosa.

Q: Ci hè qualchì effetti latu?

A: Cum'è ogni vaccina, a vacuna di shingles pò causà effetti secundari, cumpresa a soreness in u situ di l'iniezione, u dolore musculare, a fatigue è u mal di testa. Questi effetti latu sò generalmente ligeri è tempuranee.

In cunclusioni, mentri a vaccina di shingles ùn guarantisci micca a prutezzione cumpleta contra shingles, hè assai efficace à riduce u risicu di sviluppà l'infezzione. A vaccinazione hè fortemente cunsigliata per l'individui di 50 anni è più vechji per minimizzà a gravità è a durata di i sintomi di u zoster. Cunsultate cù u vostru duttore di salute per determinà s'ellu hè a vacuna di shingles hè ghjustu per voi.