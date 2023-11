L'iPhone hà un modu di zitellu?

In l'era digitale d'oghje, ùn hè micca surprisa chì i zitelli sò sempre più esposti à smartphones è tablette. Cù e so interfacce intuitive è vasti app stores, sti dispusitivi sò diventati una fonte cumuni di divertimentu è educazione per i zitelli. Tuttavia, i genitori spessu si preoccupanu di i risichi putenziali assuciati cù l'accessu illimitatu à sti dispusitivi. Hè quì chì u "modu di u zitellu" entra in ghjocu - una funzione chì hà da scopu di creà un ambiente sicuru è cuntrullatu per i zitelli per aduprà smartphones o tablette.

Chì ghjè u modu di u zitellu?

Modu Kid, canusciutu macari comu lu cuntrollu parentale o serratura zitellu, hè una funziunalità chì permette à i genitori à limità è surviglianza attività di u so zitellu nant'à un dispusitivu. Tipicamente include caratteristiche cum'è filtri di cuntenutu adatti à l'età, limiti di tempu è restrizioni di accessu à certe app o siti web. U modu Kid hà per scopu di truvà un equilibriu trà permette à i zitelli di scopra è amparà in modu indipendenti mentre assicurendu a so sicurità è u so benessimu in u mondu digitale.

L'iPhone hà un modu di zitellu?

Iè, l'iPhone hà un modu di zitellu, ancu s'ellu ùn hè micca esplicitamente chjamatu "modu di zitellu". Invece, Apple prupone una funzione chjamata "Screen Time" chì serve un scopu simili. Screen Time permette à i genitori di stabilisce limiti in l'usu di l'app, filtrà u cuntenutu, è restringe l'accessu à certe funzioni o app. Fornisce un inseme cumpletu di strumenti per gestisce l'usu di u dispositivu di u zitellu è assicurà una sperienza digitale sicura.

Cumu attivà u Screen Time in iPhone?

Per attivà Screen Time in un iPhone, seguitate sti passi:

1. Aprite l'app Settings.

2. Scroll down e tu m'aimais su "Screen Time".

3. Tap "Turn On Screen Time".

4. Selezziunà "Questu hè iPhone di u mo figliolu" o "Questu hè u mo iPhone".

5. Set un passcode chì solu tù sai.

6. Customize i paràmetri secondu a vostra preferenza.

U Screen Time hè dispunibule nantu à tutti i iPhones?

Screen Time hè dispunibule nantu à iPhones cù iOS 12 o più tardi. Tuttavia, i funziunalità specifichi è i paràmetri pò varià sicondu u mudellu di u dispusitivu è a versione iOS.

cunchiusioni

Cù a prevalenza crescente di smartphones è tablette in a vita di i zitelli, hè cruciale per i genitori avè arnesi per assicurà un ambiente digitale sicuru è cuntrullatu. Mentre l'iPhone ùn hà micca un "modu di u zitellu" dedicatu, a funzione Screen Time offre un inseme cumpletu di strumenti di cuntrollu parentale. Permettendu Screen Time è persunalizà i paràmetri, i genitori ponu truvà un equilibriu trà permette à i so figlioli di scopra u mondu digitale è assicurà a so sicurità.