COVID principia cù un mal di gola?

In mezu à a pandemia di COVID-19 in corso, hè cruciale per stà infurmatu nantu à i diversi sintomi associati à u virus. Mentre a febbre, a tosse è a mancanza di respirazione sò segni cumunimenti cunnisciuti di COVID-19, ci hè stata una certa speculazione nantu à se un mal di gola pò ancu esse un indicatore precoce. Andemu in stu tema è separà i fatti da a fiction.

Chì ghjè COVID-19?

COVID-19, l'abbreviazione di a malatia coronavirus 2019, hè una malatia respiratorja altamente contagiosa causata da u novu coronavirus SARS-CoV-2. Hè apparsu per a prima volta in Wuhan, in Cina, à a fine di u 2019 è dapoi si sparse in u mondu, purtendu à milioni di infezioni è morti.

I primi sintomi di COVID-19

I primi sintomi più frequenti di COVID-19 includenu febbre, tosse secca è fatigue. Tuttavia, cum'è u virus cuntinueghja à esse studiatu, i circadori anu scupertu chì i sintomi ponu varià assai trà l'individui. Certi pirsuni ponu sperienze un mal di gola cum'è unu di i signali iniziali di infezzjoni.

Un mal di gola hè un sintumu cumuni?

Mentre chì un mal di gola ùn hè micca cumunu cum'è a febbre o a tosse, hè statu osservatu in un numeru significativu di casi COVID-19. Sicondu l'Organizazione Mondiale di a Salute (OMS), circa 13.9% di i pazienti anu un malu di gola cum'è un sintumu precoce. Tuttavia, hè impurtante nutà chì un mal di gola solu ùn hè micca abbastanza per cunfirmà un diagnosticu COVID-19, postu chì pò ancu esse causatu da altri fatturi, cum'è allergii o un friddu cumuni.

Quandu duvete esse preoccupatu?

Se sviluppate un mal di gola, hè essenziale per monitorà i vostri sintomi da vicinu. S'ellu hè accumpagnatu da altri sintomi cumuni di COVID-19, cum'è febbre, tosse, o perdita di u gustu o l'olfattu, hè cunsigliatu di circà l'assistenza medica è esse testatu per u virus. Inoltre, se avete statu in cuntattu strettu cù qualchissia chì hà pruvatu pusitivu per COVID-19, hè cruciale per esse testatu indipendentemente da i vostri sintomi.

in cunclusioni

Mentre un mal di gola pò esse un sintomu precoce di COVID-19, ùn hè micca cusì prevalente cum'è a frebba o a tosse. Sì avete un mal di gola inseme cù altri sintomi cumuni, hè impurtante piglià precauzioni appropritate, cum'è l'autoisolamentu è a prova. Ricurdatevi di seguità e linee guida furnite da l'autorità sanitarie è stà vigilante per prutege sè stessu è l'altri da a diffusione di u virus.