Aghju bisognu di una 3a vaccina di u zoster?

Siccomu a pandemia di COVID-19 cuntinueghja à duminà i tituli, hè impurtante micca di scurdà di l'altri prublemi di salute. Una di queste preoccupazioni hè u shingles, una infezzjoni virali dolorosa causata da u virus varicella-zoster, chì provoca ancu a varicella. I Centri per u Controlu è a Prevenzione di e Malattie (CDC) ricumandenu chì l'adulti di 50 anni o più ricevenu duie dosi di a vacuna di u zoster, cunnisciuta cum'è Shingrix, per pruteggiri contra sta cundizione potenzialmente debilitante. Tuttavia, una quistione cumuna chì sorge hè se una terza dosi hè necessariu. Esploremu stu tema più in più.

Chì ghjè a vacuna di u zoster?

A vaccina di shingles, Shingrix, hè una vacuna altamente efficace chì aiuta à prevene u shingles è e so cumplicazioni. Hè datu in dui dosi, cù a seconda dosa amministrata dui à sei mesi dopu à a prima. Shingrix hè cunsigliatu per l'adulti di 50 anni è più vechji, ancu s'ellu anu avutu prima o avè ricevutu a vacuna più antica, Zostavax.

Perchè puderia esse necessariu una terza dosa?

Mentre chì u regimenu di dui dosi di Shingrix furnisce una forte prutezzione contra u zoster, i studii anu dimustratu chì l'efficacità di a vacuna pò diminuite cù u tempu. U CDC ricumanda attualmente chì e persone chì sò moderatamente o severamente immunocompromessi ricevenu una terza dosa di a vacuna dopu avè finitu a serie iniziale di duie dosi. Questa dosa addiziale hà per scopu di rinfurzà è di allungà a risposta immune, chì furnisce una prutezzione continuata contr'à l'herpes.

Quale deve cunsiderà una terza dosa?

U CDC specificamente ricumandemu una terza dosa di Shingrix per i persone chì anu subitu trasplante di organi solidi, trasplante di cellule staminali hematopoietiche, o chì sò stati diagnosticati cun cundizioni chì debilitatu severamente u sistema immune. Hè impurtante di cunsultà cù un prufessore di a salute per determinà s'ellu cade in questa categuria è se una terza dosa hè appruvata per voi.

cunchiusioni

Mentre a maiò parte di l'individui ùn anu micca bisognu di una terza dosa di a vacuna di u zoster, quelli chì sò immunocompromessi puderanu prufittà di a prutezzione supplementaria chì furnisce. Cum'è sempre, hè essenziale per cunsultà cun un prufessiunale di salute chì pò valutà e vostre circustanze individuali è furnisce cunsiglii persunalizati. Mantene infurmatu, stà prutettu, è priorità a vostra salute.