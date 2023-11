New Game Studios brilla à i TIGA Awards 2023

L'organismu cummerciale di u Regnu Unitu TIGA hà recentemente tenutu a so cerimonia annuale di premiazione, onorendu i successi eccezziunali in l'industria di i ghjoculi. I premii di quist'annu anu dimustratu l'innuvazione è a creatività di i studi di ghjocu emergenti, mettendu in risaltu i so cuntributi à u paisaghju di u ghjocu in continua evoluzione.

U vincitore di a cerimonia hè statu Dlala Studios, chì hà riclamatu u prestigiosu premiu di u ghjocu di l'annu per a so creazione captivante, Disney Illusion Island. Stu ghjocu incantevule ùn solu hà assicuratu l'onore supremu, ma hà ancu cuncernatu u titulu di Best Social Game, captivando i ghjucatori cù u so gameplay immersivu è una trama captivante.

Ustwo Games hè ghjuntu cum'è un altru vincitore notu, ricunnoscendu in duie categurie. Cù u so ghjocu di riflessione, Desta: The Memories Between, Ustwo Games hà micca solu vintu u Premiu Diversità, ma ancu ricevutu u premiu Creativity in Games. Desta: The Memories Between scava in novi dimensioni di a narrazione, offrendu à i ghjucatori una sperienza di ghjocu fresca è immersiva.

Sumo Digital, un studio prominente cunnisciutu per a so eccezziunale artighjanatu, hà assicuratu u premiu Best Large Studio, un testimoniu di a so dedicazione è u so talentu. Inoltre, anu riclamatu ancu l'onore di esse u primu destinatariu di a nova categuria di Best Talent Development Initiative. L'impegnu di Sumo Digital à cultivà u talentu è à favurizà a crescita in l'industria hà guadagnatu una ricunniscenza ben meritata.

I Premii TIGA 2023 anu introduttu duie categorie novi per celebrà l'eccellenza in diverse aree. Playground Games hà vintu u Premiu di l'Impegnu à u Benessere in u locu di travagliu, dimustrendu a so dedizione à favurizà un ambiente di travagliu pusitivu. Intantu, Rocksteady Studios hè statu onoratu cù u premiu di l'Impegnu à ESG per e so pratiche sostenibili è rispunsevuli.

U ricunniscenza si estendeu oltre i studii à individui notevuli chì anu fattu cuntributi significativi à l'industria di u ghjocu. U Direttore HR di Playground Games, Geraldine Cross, hà ricevutu u Premiu Individuale Eccezionale, ricunnoscendu a so dirigenza eccezziunale è i cuntributi à u successu di a cumpagnia. U CEO di Flix Interactive John Tearle hè statu presentatu cù u Premiu di Leadership Eccezionale, ricunnoscendu u so approcciu visionariu à u sviluppu di u ghjocu.

A cerimonia di i TIGA Awards 2023 hè stata un successu clamoroso, cù più di 350 assistenti riuniti à u prestigiosu Troxy London. I vincitori di quist'annu rapprisentanu una nova onda di talentu è innuvazione in l'industria di i ghjoculi, spinghjendu i limiti è captivanti i ghjucatori in u mondu.

1. Chì sò i Premii TIGA ?

U TIGA Awards hè un avvenimentu annuale chì ricunnosce l'eccellenza è l'innuvazione in l'industria di u ghjocu in u Regnu Unitu.

2. Chì ghjocu hà vintu u premiu di u ghjocu di l'annu à i TIGA Awards 2023 ?

Disney Illusion Island, sviluppatu da Dlala Studios, hè statu coronatu u ghjocu di l'annu à i TIGA Awards 2023.

3. Quale studio hà vintu u premiu Best Small Studio ?

U premiu Best Small Studio hè andatu à Dlala Studios per i so cuntributi notevuli à l'industria di i ghjoculi.

4. Quale hà vintu u premiu Creatività in Ghjochi ?

Ustwo Games hè statu onoratu cù u premiu Creativity in Games per a so creazione captivante, Desta: The Memories Between.

5. Quale studio hà assicuratu u premiu Best Talent Development Initiative ?

Sumo Digital hè diventatu u primu destinatariu di u premiu di u Best Talent Development Initiative à i TIGA Awards 2023, dimustrendu u so impegnu à cultivà u talentu in l'industria di u ghjocu.