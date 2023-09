A sposa disappointed enfatiza l'impurtanza di i prucessi di capelli è di maquillaje

Una futura sposa chjamata Florence Lucas hè diventata recentemente una sensazione in Internet dopu avè spartutu i risultati di u so prucessu di capelli da sposa in TikTok. In u video, chì hà guadagnatu più di 2 milioni di vista, Lucas hà manifestatu u so scossa è a so delusione per u risultatu. Avia dumandatu l'onda di Hollywood, un stile di capelli d'epoca cù onde definite, ma u risultatu finale ùn hè micca aspittatu.

L'esperienza di Lucas serve com'è una storia di prudenza per i futuri spose, chì mette in risaltu l'impurtanza di i prucessi di capelli è di maquillaje. Questi prucessi permettenu à e spose per assicurà chì si vedenu è si sentenu u so megliu in u ghjornu di u so matrimoniu. Sicondu The Knot, un test run cù i prufessiunali di capelli è maquillaje pò aiutà à i dui partiti capiscenu è accunsenu nantu à l'aspettu desideratu. Hè dinò l'uppurtunità di valutà cumu u stilu si mantene in tuttu u ghjornu.

Per avè una prova di capelli è maquillaje riescita, Brides ricumanda di fà una ricerca prima. E spose duveranu riunisce ritratti d'ispirazione, fate note nantu à i hairstyles precedenti chì anu piaciutu o dispiaciuti, è portanu qualsiasi accessori per i capelli chì pensanu à aduprà. Hè impurtante ancu per u stilista di cunnosce i dettagli specifichi di u matrimoniu, cum'è u locu, u locu è u vestitu di nozze.

Mentre mantenenu una mente aperta, i sposi anu da esse onesti è parlà se qualcosa ùn hè micca à u so gustu durante u prucessu. Hè cruciale per cumunicà cù u stilista è furnisce feedback per ottene i risultati desiderati.

Parechji TikTokers anu sparte i so propii cunsiglii di prova in a sezione di cumenti di u video di Lucas. Suggerenu di truvà un stilista chì hè specializatu in capelli nuziali è u stilu specificu desideratu. A ricerca di u travagliu previ di u stilista nantu à e social media pò ancu esse utile.

In cunclusione, u video virali di Lucas serve cum'è un ricordu à e future spose di l'impurtanza di i prucessi di capelli è di maquillaje. Per mezu di una cumunicazione efficace è di a ricerca, i spose ponu assicurà chì u so aspettu di u ghjornu di u matrimoniu currisponde à e so aspettative.