Detroit vede una diminuzione significativa di i tassi di criminalità per u 2023

Riassuntu: A cità di Detroit celebra una tappa maiò chì u tassu di l'omicidi cade à u so livellu più bassu in 60 anni. I capi di a cità è di u cuntatu si sò riuniti per furmà una coalizione destinata à riduce a criminalità in l'area, risultatu in una diminuzione significativa di incidenti viulenti. Strategie chjave, cum'è i dockets virtuali è l'assunzione di ghjudici in visita, aiutavanu à affruntà i casi di backlog è accelerà u sistema di ghjustizia penale. U finanziamentu statale hà ancu ghjucatu un rolu cruciale in u sustegnu di i sforzi di l'applicazione di a lege, cumprese l'assunzione di più agenti di polizia è l'aumentu di salari. U successu di stu approcciu di cullaburazione indica chì u prugramma di riduzzione di a criminalità di a cità hè efficace.

Detroit hà longu luttatu cù un altu tassu di criminalità, ma i sforzi recenti anu dimustratu risultati promettenti. I carjackings anu diminuitu di 36 per centu, l'omicidi di 18 per centu, è i fucili non fatali di 13 per centu cumparatu cù l'annu precedente. U Capu di a Pulizzia di Detroit James White attribuisce questi numeri à i sforzi cuncertati di i capi di a cità è di u cuntatu, chì anu priurità u ritornu di u sistema di ghjustizia penale à l'operazioni pre-pandemie.

A cullaburazione trà l'infurzazioni di a lege, a magistratura è l'uffiziu di u procuratore hè stata strumentale per ottene questi risultati pusitivi. I ghjudici cum'è William McConico è Patricia Fresard anu pigliatu un numeru di casi significativu, riducendu i backlogs è permettendu prucessi più efficaci. L'esecutivu di u Contea di Wayne, Warren Evans, hà ancu ghjucatu un rolu aumentendu a paga per i prosecutori, chì li permette di affruntà u so propiu backlog in modu efficace.

A diminuzione sustanziale di i tassi di criminalità pò esse attribuita à diversi fattori, cumprese una presenza aumentata di l'applicazione di a lege in e strade è a gestione rapida di i casi. U finanziamentu statale hè statu pivotale per furnisce e risorse necessarie per u dipartimentu di pulizie per ripiglià a so lotta contru u crimine.

Mentre a cità celebra sta vittoria, u sindaco Mike Duggan hà enfatizatu l'impurtanza di mantene u momentu. "A ricumpensa per un bonu travagliu hè più travagliu", hà dettu u Chief White, chì implica chì più sforzi concertati seranu necessarii per sustene questi bassi tassi di criminalità. A cumunità resta ottimista chì sta tendenza positiva continuerà è cuntribuisce à un ambiente più sicuru per i residenti di Detroit.