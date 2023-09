L'AI pò piglià u Feedback di i Clienti?

Dentsu Creative hà sviluppatu "U Cliente Artificiale", un esperimentu AI chì furnisce feedback nantu à u travagliu creativo da trè persone di clientella fittizia. L'esperimentu, ancu s'ellu hè più ghjucatu chè seriu, mette in risaltu l'applicazioni potenziali di l'AI in l'industria. L'agenzia suggerisce chì l'IA pò esse aduprata per pruvà un veru travagliu creativo è scopre insights cù persone virtuale di i clienti. Inoltre, l'IA pò esse applicata à cuncepisce esperienze di marca interessanti è aiutanu i clienti à truvà i prudutti giusti. Pò esse ancu utilizatu per risponde à e dumande cumplesse di i clienti.

U Cliente Artificiale combina diversi mudelli AI, cumpresi InstructBLIP è l'API Viseme di Microsoft Azure, per ottene capacità chì ùn sò micca facilmente dispunibili cù mudelli cumunimenti utilizati. Questa capacità di pruvà, furmà è cumminà mudelli AI permette à l'agenzia di prototipà rapidamente è di custruisce prudutti AI à scala. Sicondu u capu di a tecnulugia di Dentsu Creative Amsterdam, Luke Vink, u scopu di The Artificial Client hè di mostrà i casi di usu potenziale di l'AI è di dimustrà cumu e marche ponu creà una voce AI unica per mezu di assistenti AI pertinenti di marca.

Boris Nihom, co-CEO di Dentsu Creative Amsterdam, enfatiza chì mentre l'AI pò esse un strumentu preziosu, ùn pò micca rimpiazzà l'impurtanza di una vera relazione cliente-agenzia. L'agenzia vede i prototipi AI cum'è un mezzu per pruvà i limiti di a tecnulugia attuale è rinfurzà l'esperienza di u cliente.

In generale, U Cliente Artificiale serve cum'è una dimostrazione divertente di e pussibilità chì l'AI offre in l'industria creativa. Sfrutendu u putere di diversi mudelli di IA, e marche ponu sfruttà l'AI per migliurà i so prucessi creativi è furnisce esperienze di clientella rinfurzate.

