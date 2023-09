L'editore Aniplex hà annunziatu un novu ghjocu di ghjocu di tavulinu intitulatu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! per u Nintendo Switch. Per esse liberatu in u 2024, stu ghjocu hè basatu annantu à l'anime è manga assai populari Demon Slayer. Tuttavia, attualmente, serà dispunibule solu in Giappone.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! seguita a prima adattazione di u video game di a franchise, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, chì hè stata lanciata in 2021 è ghjunta à Nintendo Switch in 2022. Mentre i dettagli nantu à Mezase! Saikyou Taishi! sò attualmente limitati, u trailer di l'annunziu è u situ web ufficiale di Demon Slayer offrenu scorci di ciò chì i ghjucatori ponu aspittà.

A cuntrariu di l'adattazione di u ghjocu di cummattimentu precedente, Mezase! Saikyou Taishi! Sembra esse più focu annantu à una sperienza cum'è un ghjocu di tavulinu, potenzialmente ispiratu da a famosa serie Mario Party. Ancu se a meccanica di ghjocu specifica ùn hè micca stata rivelata, i fan di Demon Slayer ponu anticipà una sperienza immersiva è coinvolgente simile à u ghjocu di cummattimentu ben ricivutu.

Mentre chì una versione occidentale ùn hè micca stata cunfirmata, ci hè a speranza chì i fanali fora di u Giappone anu ancu l'uppurtunità di gode di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. L'amatori di Demon Slayer ponu sparte a so eccitazione è l'anticipazione per u ghjocu in i cumenti.

Fonti:

- [Titulu di a fonte]

- [Titulu di a fonte]