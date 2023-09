Capisce a cumplessità di a memoria per mezu di a cumunicazione neuronale

I neuroscientisti sò longu affascinati da a cumplessità è a natura illusoria di i ricordi. Sò stati particularmente interessati à capisce cumu i neuroni, i blocchi di custruzzione principali di u cervellu, è e rete chì formanu, ghjucanu un rolu in a codificazione è l'almacenamiento di ricordi. Nta l'ultimi anni, a ricerca hà dimustratu chì a memoria hè modulata da rinfurzà o debilitatu e cunnessione sinaptiche trà i neuroni.

I neuroni, à u cuntrariu di a maiò parte di e altre cellule, anu strutture cumplesse chì si estendenu oltre i so corpi celluli sferichi. Queste strutture, cunnisciute cum'è assoni è dendriti, si ramificanu in direzioni diverse per formà cunnessione cù altri neuroni. I rami dendriti anu picculi protrusioni chjamati spine chì facenu sinapsi cù altri neuroni, chì permettenu a cumunicazione è a trasmissione di missaghji impurtanti.

I studii anu truvatu chì una sola neurona pò avè millaie di sinapsi indipendenti in i so rami dendritichi. Infatti, circa l'80% di u voluminu di un neurone hè in i so dendriti è assoni. Questu suscita a quistione di cumu i neuroni mantenenu è regulanu sti millaie di cunnessione, soprattuttu quelli chì sò luntanu da u corpu di a cellula.

In l'anni 1990, studii rivoluzionarii da i neuroscientisti Erin Schuman è Kelsey Martin anu dimustratu l'impurtanza di a traduzzione lucale in i dendriti per a plasticità sinaptica, u prucessu per quale i sinapsi sò rinfurzati o debilitati. Questi studii anu dimustratu chì a sintesi di prutezione in i dendriti hè necessariu per u rinfurzamentu persistente di e cunnessione sinaptiche, chì hè essenziale per u almacenamentu di memoria à longu andà.

Questa scuperta sfida a credenza prevalente chì a sintesi di a proteina hè accaduta solu in u corpu di a cellula è chì tutte e proteine ​​​​necessarii in l'assoni è i dendriti sò stati trasportati da u corpu cellulare. Studi osservativi avianu suggeritu prima a sintesi di proteine ​​​​lucale, ma sta ipotesi hè stata largamente scartata per via di l'occurrenze aleatorii.

A ricerca di Schuman nantu à a plasticità sinaptica in l'ippocampu, una regione cerebrale assuciata à l'apprendimentu è a memoria, sustene ancu l'impurtanza di a sintesi di proteine ​​​​lucale. Ella truvò chì u fattore neurotroficu derivatu da u cervellu (BDNF), un messageru chimicu cruciale per a crescita neuronale è a sopravvivenza, hà causatu un aumentu significativu di l'attività sinaptica. Tuttavia, sta attività hè stata completamente bluccata quandu a sintesi di prutezione hè stata impedita, chì indica chì l'accessu immediatu à e novi proteini era necessariu.

Questi risultati anu purtatu à un cambiamentu di paradigma in u campu, cù i circadori chì ricunnoscenu avà l'impurtanza di a sintesi di proteine ​​​​lucale in u mantenimentu è a modulazione di e cunnessione sinaptiche. Questa cunniscenza hè cruciale per svelà i meccanismi cumplessi sottumessi à a furmazione è u almacenamentu di a memoria.

In generale, a cumunicazione intricata trà i neuroni è a regulazione di a sintesi di proteine ​​​​in dendrites furnisce una visione preziosa di e cumplessità di a memoria. Ulteriori ricerche in questa zona ponu purtà à sviluppi in l'intelligenza di i disordini di memoria è u sviluppu di trattamenti efficaci.

