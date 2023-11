Novi dettagli rivelati: Final Fantasy 7 Rebirth presenta caratteristiche è caratteri di ghjocu eccitanti

Square Enix hà sparte pocu tempu una abbundanza di novi dettagli di u ghjocu è l'imaghjini accumpagnate di Final Fantasy 7 Rebirth, è ancu un trailer narratu da Red XIII chì riassume l'avvenimenti di u primu episodiu di a trilogia. Questa riassunzione serà inclusa in u menù principale di u ghjocu per i ghjucatori chì anu bisognu di un aghjurnamentu di Final Fantasy 7 Remake. Cù ogni nova aghjurnazione, i fan si avvicinanu à a liberazione assai attesa u 29 di ferraghju 2024.

Trà e caratteristiche eccitanti cunfirmate da u studiu hè u ritornu di i modi di cumbattimentu Active è Classic. I ghjucatori anu da novu l'opzione di sceglie trà l'azzione rapida o un approcciu più strategicu è deliberatu. Inoltre, serà introduttu un novu modu di difficultà chjamatu Dynamic. Stu modu permette à i ghjucatori di addiu à u nivellu tradiziunale adattatu u livellu di difficultà di i nemici secondu e capacità di u ghjucatore, rendendu u ghjocu più sfida o permettendu vittorie più faciuli.

Square Enix hà ancu svelatu dettagli nantu à e novi regioni è caratteri in Rebirth. Una di queste regioni hè a Mina di Mythril, chì era una volta una mina pruspera chì cunnetta u desertu à Junon. Tuttavia, hè cascatu in disusu dopu chì a Shinra Corporation hà sviluppatu un minerale superiore, è a minera hè stata infestata da mostri.

I caratteri novi sò stati ancu introduti. Broden, u pruprietariu di l'osteria di Kalm, tene animosità versu Shinra è offre à aiutà à Cloud è i so amichi à scappà i so nemici corporativi. Priscilla, una ghjovana alegra chì vive vicinu à Junon, hà una prufonda preoccupazione per a sicurità di u delfinu chì addestra, postu chì u reattore Mako vicinu hà contaminatu l'acqua circundante. Billy, u nipote di Bill è pruprietariu di a splutazioni di chocobo, hà persu i so genitori à una ghjovana età è offre à insegnà à Cloud è i so cumpagni i principii di catturà chocobo in cambiu di visità a buttrega di a so surella. Infine, Chloe, a surella di u core di Billy, gestisce un magazinu in u ranch induve vende materiali di crafting è altre curiosità.

In più di i novi caratteri, Square Enix hà sviluppatu l'abilità di Sinergia chì seranu dispunibili in Rebirth. Questa funzione permette à dui caratteri di eseguisce attacchi cumuni putenti, cù diverse capacità chì si sbloccanu cum'è i ghjucatori aumentanu u so gruppu. Esempii di sti capacità Synergy includenu Cloud chì lancia Tifa in un nemicu per un attaccu in tandem chjamatu Relentless Rush, è Barret scaccià Red XIII à alta velocità per fà Overfang.

Inoltre, Square Enix hà revelatu novi dettagli nantu à a meccanica di ghjocu di Red XIII, chì diventa un caratteru ghjucatu per a prima volta. L'abilità di Red XIII giranu intornu à attacchi magichi fisici veloci è à longu andà, cum'è u Starfust Ray. A so abilità unica, u Modu Vengeance, li permette di turnà u putere di l'attacchi nemici contr'à elli.

Quandu a data di liberazione si avvicina, i fanali ponu anticipà aghjurnamenti ancu più eccitanti è sorprese da Final Fantasy 7 Rebirth. Cù l'aghjunzione di una nova trama centrata in Zack è l'inclusione potenziale di a retrospettiva di Sephiroth da Final Fantasy 7 Ever Crisis, u ghjocu prumetti di esse una sperienza eccitante sia per i ghjucatori veterani sia per i novi vinuti.

Q: Quandu hè a data di liberazione di Final Fantasy 7 Rebirth?

A: U ghjocu hà da esse liberatu u 29 di ferraghju 2024.

Q: Final Fantasy 7 Rebirth includerà novi modi di ghjocu?

A: Iè, i ghjucatori ponu aspittà u ritornu di i modi di cummattimentu Active è Classic, è ancu l'aghjunzione di un novu modu di difficultà chjamatu Dynamic.

Q: Ci sò novi caratteri in Final Fantasy 7 Rebirth?

A: Iè, u ghjocu introduverà novi caratteri, cumpresi Broden, Priscilla, Billy è Chloe.

Q: Chì sò l'abilità Synergy in Final Fantasy 7 Rebirth?

A: L'abilità di sinergia sò attacchi cumuni putenti chì dui caratteri ponu eseguisce inseme, cù capacità supplementari chì si sbloccanu cum'è i ghjucatori aumentanu u so gruppu.

Q: Red XIII serà un caratteru ghjucabile in Final Fantasy 7 Rebirth?

A: Iè, Red XIII serà un caratteru ghjucatu in u ghjocu, cù capacità di cummattimentu uniche è una cumpetenza chjamata Modu Vengeance.

Q: Ci hè una cunnessione trà Final Fantasy 7 Rebirth è Final Fantasy 7 Ever Crisis?

A: Iè, Final Fantasy 7 Rebirth presenterà una nova trama cuncentrata nantu à Zack, è pò ancu esse elementi da a retrospettiva di Sephiroth inclusa in Final Fantasy 7 Ever Crisis. (Fonte: IGN France)