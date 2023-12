Cyberpunk 2077 Update 2.1 Introduce References Emotional, Novità Funzioni

In una svolta sorprendente, l'ultima aghjurnazione per Cyberpunk 2077, intitulata Update 2.1, presenta micca solu funzioni novi, ma ancu referenze sincere chì tiranu i cori di i fan. CD Projekt Red, u studiu daretu à u ghjocu, hà inclusu un cennu devastante à a famosa serie di anime "Cyberpunk: Edgerunners", lascendu i ghjucatori sia ridendu sia pienghjenu.

Unu di l'aghjunzioni più eccitanti à u ghjocu hè l'inclusione di hangouts di partenarii romantichi. U travagliu principale assuciatu cù questi scontri hè chjamatu bè "I Really Want to Stay At Your House", chì hè una riferenza diretta à a canzone emotiva di Rosa Walton è Hallie Coggins. Sta canzone hè stata in u ghjocu da a so liberazione, ma hà guadagnatu una popularità significativa dopu u successu di "Cyberpunk: Edgerunners" in settembre 2022.

L'inclusione di a canzone è a so cunnessione cù i mumenti emotivi in ​​a serie di l'anime anu toccu un accordu cù i ghjucatori. I fans nantu à Reddit anu manifestatu emozioni miste, cun un utilizatore, ZawanShin87, ammettenu chì ùn pudianu micca godere pienamente di e scene di ballu romantica perchè era tramindui ridendu è pienghjenu. Un altru utilizatore, IGR777, hà dettu cumu u nome di a missione hà purtatu ricordi deprimenti. Lord9witdafye hà dichjaratu umoricamente a so intenzione di scappà cù Panam, un caratteru in u ghjocu, indicà l'impattu di sti riferimenti emotivi.

Tuttavia, l'aghjurnamentu vene ancu cù parechje aghjunte eccitanti oltre i scontri romantichi. L'aghjurnamentu 2.1 introduce un sistema di metro assai richiestu, una nova meccanica di motocicletta, è include ancu l'infame triste meme Keanu Reeves. CD Projekt Red hà dettagliatu e note di patch cumpletu prima di a liberazione, chì hà coincisu cù u lanciu di l'Edizione Ultimate di Cyberpunk 2077 u 5 di dicembre.

Questa aghjurnazione marca una tappa impurtante per u ghjocu, postu chì hè l'ultima aghjurnazione maiò in a storia torbida di Cyberpunk 2077. CD Projekt Red, dopu à un lanciu disordinatu, hà sappiutu ricunquistà l'amore è u sustegnu di i so fan, evidenti per via di i so fan. apprezzamentu per i riferimenti cuncepiti cù cura è l'inclusione di funzioni richieste longu.

In cunclusione, Cyberpunk 2077 Update 2.1 ùn solu migliurà u ghjocu cù funzioni novi, ma cattura ancu l'emozioni di i ghjucatori attraversu riferimenti sinceri à una seria di anime amata. CD Projekt Red cuntinueghja à risponde à i desideri di a so basa di fan, vincendu u so supportu è aprendu a strada per un futuru più brillanti per Cyberpunk 2077.

