Cyber-Attack à MGM Resorts Causa Disruption per i Clienti

I clienti di MGM Resorts anu avutu prublemi cù slot machines è sistemi di prenotazione di stanze in linea dopu à un ciber-attaccu à u famosu casinò è u gigante di l'hotel. Mentre chì certi sistemi sò stati chjusi per via di u prublema di ciber-sicurezza, MGM Resorts hà dichjaratu chì e so strutture restanu operative. I clienti anu riportatu diversi prublemi, cum'è i chjavi digitali malfunzionanti chì anu risultatu in l'ingressu à e stanze sbagliate. Certi individui anu pigliatu à e social media per lagnà di e riservazioni annullate, l'incapacità di verificà, di fà pagamenti di carta, o di accede à i so cunti MGM.

In risposta à l'incidentu, MGM Resorts hà iniziatu una investigazione cù l'aiutu di esperti di cibersegurità esterni. Anu ancu notificatu à l'infurzatori di a lege è hà pigliatu l'azzione immediata per prutege i so sistemi è e dati chjudendu certi sistemi. L'investigazione di a cumpagnia hè attualmente in corso per determinà a natura è u scopu di l'attaccu ciberneticu. Malgradu l'attaccu, e strutture di pranzu, di divertimentu è di ghjocu di i resort restanu operativi, è l'ospiti ponu sempre accede à e so stanze d'albergu cù l'assistenza da a Front Desk.

Tuttavia, u situ web principale di a cumpagnia hè attualmente indisponibile, reindirizzendu i clienti per cuntattà cù elli via telefonu o siti web di terzu. MGM Resorts pussede una varietà di hotel è casinò in tutti i Stati Uniti, cumprese lochi famosi in Las Vegas. Questu marca u sicondu incidente di ciber-sicurezza per a cumpagnia, cù una violazione precedente accaduta in 2019 quandu i pirate anu arrubbatu più di 10 milioni di registri di i clienti. Hè incerta à questu tempu se dati simili sò stati cumprumessi in l'attuale ciber-attaccu.

Fonti: BBC News

Definizioni: Cyber-attaccu - un tentativu di acquistà l'accessu micca autorizatu à i sistemi di l'informatica o a rete, tipicamente cù l'intenzione di disturbà o arrubbari dati.