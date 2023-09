L'astronauta Frank Rubio hà battutu u record unicu di volu spaziale di a NASA passendu 356 ghjorni continui in u spaziu. Rubio, inseme cù i so cumpagni di l'equipaggiu, u cumandante Sergey Prokopyev è l'ingegneri di u volu Dmitri Petelin, hà fattu parte di l'equipaggiu di l'Expedition 69 à bordu di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS) per più di un annu.

A missione record di Rubio hè stata celebrata da l'astronauta Mark Vande Hei, chì prima hà tenutu u record di 355 ghjorni continui in u spaziu. Vande Hei hà felicitatu Rubio durante una conversazione pre-registrata da u spaziu à a terra u 5 di settembre.

L'attuale equipaggiu di l'Expedition 69 comprende dui gruppi separati, unu di i quali hè stata nantu à a stazione spaziale per quasi un annu. L'altru gruppu, cumpresu Rubio, hè stata à bordu da u 27 d'aostu. À a fine di u mese, i membri di l'equipaggiu più longevi parteranu, marcà a fine di u so record in u spaziu.

Intantu, trè novi membri di l'equipaggiu si preparanu à unisce à l'ISS. L'astronauta di a NASA Loral O'Hara, inseme cù i cosmonauti di Roscosmos Oleg Kononenko è Nikolai Chub, lanciaranu da u Cosmodromu di Baikonur in Kazakhstan nantu à una nave Soyuz MS-24. Sò previsti per attaccà à u modulu Rassvet di l'ISS pocu più di trè ore dopu à u lanciu.

U novu equipaggiu farà una ricerca spaziale avanzata durante a so missione di sei mesi. Questu include esperimenti di scienza di microgravità chì cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza di e cundizioni di vita in u spaziu è benefiziu l'omu in a Terra è in u spaziu.

In più di l'attività in corso nantu à l'ISS, i dilettanti di u spaziu ponu esse aghjurnati seguendu u blog di a stazione spaziale, @space_station è @ISS_Research nantu à e plataforme di e social media. I video highlights settimanali ponu ancu esse truvati nantu à a pagina di l'aghjurnamentu di i video di a NASA.

