Crash Team Rumble Season 2: Nove Carte, Modu, Eroe è Passu di Battaglia

Crash Team Rumble Season 2 hè ghjuntu cù eccitanti novi aghjunte à u ghjocu. I ghjucatori ponu aspittà novi carte, un novu modu, un novu eroe è un passu di battaglia completamente novu. L'ultima aghjurnazione porta una nova versione di u ghjocu, furnisce novi modi di ghjucà è divertimentu infinitu per i fan di Crash.

Unu di i punti principali di a stagione 2 hè l'intruduzione di u Modu Party. Stu remix cooperativu di 4 ghjucatori offre una pausa da i partiti cumpetitivi è permette à i ghjucatori di rilassate. Hè custituitu da 5 round di mini-ghjocu distinti, ognunu cù e so sfide. U travagliu in squadra hè cruciale postu chì i ghjucatori anu bisognu di travaglià inseme per rializà e so attività è cullà l'orologi per aumentà u so tempu restante. U maestru di ogni Onda di Modu Party pò ancu sbloccare un Boss Wave secretu, mettendu e cumpetenze di i veterani di Crash à a prova finale.

I Round Mode Party presentanu diversi tipi di gameplay. In Speed ​​Run, i ghjucatori correnu attraversu i pads di velocità mentre evitendu periculi cum'è paraurti è casse di nitro. Cosa hè Cookin? richiede à i ghjucatori di cullà ingredienti specifichi è aghjunghje à una pignatta chì viaghja intornu à a mappa. Get Lit sfida i ghjucatori à aduprà una candela per accende lanterne spargugliate intornu à una torre prima chì u tempu finisci. In Dig It, i ghjucatori cercanu l'ossi intarrati è li riuniscenu in u centru per scopre un scheletru pienu. Infine, Balloon Bounce, da esse liberatu più tardi in a Stagione 2, incarica i ghjucatori di saltà attraversu i palloncini per puntuà punti.

Inoltre, a stagione 2 presenta un novu eroe chjamatu Ripto. Ce personnage, issu de l'univers Spyro, manie un sceptre et possède des sorts mortels et puissants. L'abilità di Ripto includenu lanciari di palle di focu, invucà fulmini, è creà onde di tsunami. I ghjucatori qualificati ponu cumminà queste capacità per scatenà combos devastanti. Ripto serà dispunibule più tardi in a stagione.

Per cumplementà e novi funzioni di ghjocu, a Stagione 2 offre duie carte novi: Waste Deep è Jazz Junction. Waste Deep porta i ghjucatori in fognature periculose piene di esperimenti di Cortex, mentre Jazz Junction hè una mappa vibrante di notte cù una atmosfera jazzy. Ogni mappa offre e so sfide è sorprese uniche.

Infine, a Stagione 2 vene cun un Pass di Battaglia di 100 livelli, chì offre à i ghjucatori l'uppurtunità di sbloccare nuove skin, cosmetici, musica è più. U Battle Pass pò esse acquistatu attraversu Crash Team Rumble Deluxe Edition o acquistatu separatamente.

Crash Team Rumble Season 2 hè avà in diretta, purtendu una ricchezza di cuntenutu eccitante à u ghjocu. Sia chì site un fan di a cumpetizione intensa o di u ghjocu cooperativu, sta aghjurnazione hà qualcosa per ogni entusiasta di Crash. Ùn mancate micca l'azzione!

Fonti:

- [Fonte 1: Articulu originale]

- [Fonte 2: Tendenza di Lusinghi]