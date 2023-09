Delusione rinnuvata postu chì Dunnes Stores ùn dà micca aghjurnamentu nantu à a data di riapertura per u Ferrybank Shopping Center

Cllr Ger Frisby hà manifestatu a so delusione per a mancanza di cumunicazione da Dunnes Stores in quantu à una data di riapertura di Ferrybank Shopping Center. U direttore di servizii di u Cunsigliu di u Contea di Kilkenny, Denis Malone, hà cunfirmatu chì hà scrittu à Dunnes Stores ma ùn hà ricevutu risposta.

Cllr Frisby hà dichjaratu chì a riapertura di Ferrybank Shopping Center hè un pezzu cruciale di u puzzle per a cumunità lucale. Tuttavia, malgradu l'anticipazione è i tentativi di u cunsigliu di impegnà cù Dunnes Stores, ùn ci hè statu risposta.

Denis Malone hà spiegatu chì Dunnes Stores hè una sucità privata è, per quessa, ùn hè micca obligatu à impegnà cù l'autorità lucale. Tuttavia, farà un altru tentativu di cuntattà li.

Ferrybank Shopping Center, situatu à a fruntiera di Kilkenny è Waterford, hè stata soprattuttu vacante da a so cumpiimentu in 2008. Ricertamenti, Dunnes Stores hè statu cunfirmatu cum'è u cumpratore di u cumplessu. Tuttavia, malgradu un vastu travagliu di rimediu realizatu in u locu, una data di apertura ùn hè ancu stata annunziata.

L'ingegnere di l'area Stan Cullen hà infurmatu à i funzionari di u cunsigliu chì diverse migliure sò state fatte, cum'è a ricunfigurazione di l'entrata per rinfurzà l'accessibilità, è ancu l'ispezioni di l'allarmi di focu è di sicurità.

A mancanza di cumunicazione da Dunnes Stores hè deludente sia per u cunsigliu sia per a cumunità lucale chì aspetta ansiosamente a riapertura di Ferrybank Shopping Center. Malgradu chì a cumpagnia sia in i so diritti di ùn impegnà micca cù l'autorità lucale, saria benefiziu per tutti i partiti implicati per avè linee di cumunicazione aperte.

