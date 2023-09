L'ultima misurazione di muoni di l'Università di Cornell raddoppia a precisione

L'Università di Cornell hà fattu un avanzu significativu in a misurazione di muoni, radduppiendu a so precisione. I muoni sò particeddi subatomichi chì sò simili à l'elettroni ma anu una massa più altu. Sò spessu usati in esperimenti per studià e proprietà fundamentali di particeddi è l'universu.

U successu hè statu pussibule cù una nova tecnica sviluppata da circadori in Cornell. Utilizendu un campu magneticu per intrappulà è misurà i muoni, a squadra hà sappiutu aumentà a precisione di e so misurazioni. Questa scuperta puderia avè implicazioni per una larga gamma di campi, cumprese a fisica di particelle, a meccanica quantistica è a cosmologia.

Sta nova tecnica hà u putenziale di mette in luce alcune di e dumande più pressanti in fisica, cum'è a natura di a materia scura è l'esistenza di dimensioni extra. Per raffinà a nostra cunniscenza di i muoni, i scientisti speranu di acquistà insights preziosi nantu à i principii fundamentali chì guvernanu l'universu.

Questa avanzata in a misurazione di muoni puderia ancu avè applicazioni pratiche in campi cum'è a medicina è a scienza di i materiali. Per capiscenu megliu cumu i muoni interagiscenu cù diversi materiali, i circadori puderanu sviluppà novi strumenti di diagnostichi è migliurà l'efficienza di i materiali utilizati in diverse industrii.

A squadra di ricerca in Cornell cuntinueghja à raffinà a so tecnica è scopre novi strade per studià i muoni. Cridenu chì sta scuperta puderia apre e pussibulità completamente novi per capiscenu e proprietà fundamentali di e particelle è l'universu.

Fonti:

- Università Cornell: [fonte]

- Definizioni:

– Muone : particella subatomica simile à l’elettrone ma di massa più altu.

– Fisica di e particelle : a branca di a fisica chì si occupa di u studiu di e particelle subatomiche è e so interazzione.

– Meccanica quantistica : un ramu di a fisica chì descrive u cumpurtamentu di a materia è di l'energia à e scale più chjuche.

- Cusmulugia : u studiu di l'urìgine, l'evoluzione è a struttura di l'universu.