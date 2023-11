Perchè a tecnulugia di seconda mano deve esse a vostra scelta preferita per shopping di vacanze

A stagione di shopping di vacanze hè in piena corsa, è i cacciatori di affari stanu attenti à l'offerte di Black Friday è Cyber ​​Monday, in particulare per l'elettronica. Tuttavia, ci hè un modu per batte a folla è ancu gode di sconti significativi - cunsiderendu a tecnulugia di seconda mano.

Sicondu Lucas Rockett Gutterman, direttore di a Campagna Designed to Last di US PIRG, l'opzioni per l'elettronica usata ùn solu vi aiuta à scaccià i prezzi di u Black Friday in tuttu l'annu, ma cuntribuisce ancu à a sustenibilità ambientale. U Fondu per l'Educazione di u Gruppu di Ricerca di Interesse Pùblicu di i Stati Uniti (PIRG) hà publicatu un rapportu chì mette in risaltu i fatturi chjave da cunsiderà quandu si compra articuli rinnuvati.

Gutterman spiega chì ci hè spessu poca differenza trà un elettronicu utilizatu è un novu. Questa etichetta di "scatola aperta" o "cum'è nova" puderia significà solu chì l'articulu hè statu rifornitu dopu esse tornatu senza apertura. Facendu shopping intelligente è capiscenu cumu questi termini sò usati da i rivenditori, pudete marcà affari incredibili.

Certi gadgets, cum'è telefoni, tablette, desktop è laptops, sò particularmente adattati per compra di seconda mano. Per esempiu, grazia à una campagna di successu da PIRG, Google Chromebooks, laptops accessibili largamente utilizati in tuttu u paese, avà duranu una decina d'anni invece di caducà dopu à pocu anni.

Per d 'altra banda, pudete vulete esercite cun prudenza quandu cumprate televisori rinnuvati è monitor di computer. Questi prudutti tendenu à esse più voluminosi, più fragili è difficili di riparà.

Quandu selezziunate l'articuli rinnuvati, mira à prudutti d'alta qualità da marche durable. Sceglie l'articuli chì sò custruiti per durà è puderanu esse più caru quandu sò novi, assicuratevi chì continuanu à serve bè cum'è compra di seconda mano.

In più di gode di u risparmiu di costu, l'acquistu di tecnulugia di seconda mano hè una scelta rispunsevuli di l'ambiente. Gutterman spiega chì a maiò parte di l'impattu ambientale di l'elettronica vene da u so prucessu di produzzione. I risorse, l'energia è i materiali necessarii per fabricà smartphones, cuffie, laptops è TV sò sustanziali. Cumprà rinnuvatu, pudete riduce l'impronta ambientale di un smartphone, per esempiu, finu à 91%.

Prima di fà una compra, hè vitale per familiarizàvi cù a pulitica di ritornu furnita da u vinditore. Di genere, averà una finestra di 30 ghjorni per i ritorni, anche si pò esse più corta in certi casi.

Pronti à spiegà u mondu di a tecnulugia di seconda mano? Visitate u situ web di PIRG per più cunsiglii è guida per sfruttà a maiò parte di e vostre shopping di vacanze mentre benefiziu a vostra billetera è u pianeta.

Q: Perchè duverebbe cunsiderà cumprà tecnulugia di seconda mano?

A: Opttà per l'articuli rinnuvati permette di gode di sconti per tuttu l'annu è cuntribuisce à a sustenibilità ambientale, perchè riduce l'impattu ambientale generale di l'elettronica.

Q: Chì tipi di l'elettronica sò adattati per a compra di seconda mano?

A: I telefoni, i tablette, i desktop è i laptops sò eccellenti opzioni per a compra di seconda mano. Google Chromebooks, in particulare, avà duranu 10 anni, grazia à una campagna di successu da PIRG.

Q: Tutti l'articuli rinnuvati valenu a pena cumprà?

A: Mentre a maiò parte di l'elettronica pò esse acquistata rinnuvata, hè cunsigliu per evità di cumprà televisioni rinnuvati è monitori di computer per via di a so dimensione, fragilità è sfide di riparazione.

Q: Cumu possu assicurà chì uttene un bonu pruduttu rinnuvatu?

A: Cercate marche cunnisciute per a so durabilità è longevità. Sceglie l'articuli chì puderanu esse più caru quandu u novu assicura a so qualità cum'è compra di seconda mano.

Q: Chì hè u benefiziu ambientale di cumprà l'elettronica rinnuvata?

A: A produzzione di l'elettronica, cumpresi smartphones, cuffie, laptops, è TV, cunsuma risorse è energia significativa. Acquistendu articuli rinnuvati, pudete riduce l'impattu ambientale finu à u 91%.

Q: Chì duverebbe tene in mente in quantu à i ritorni?

A: Familiarizàvi cù a pulitica di ritornu di u venditore, postu chì pò varià. In a maiò parte di i casi, avete una finestra di 30 ghjorni per i ritorni, ma certi vinditori ponu offre un periodu più brevi.