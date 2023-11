Nove avventure aspettanu in u DLC di espansione di u spaziuportu per u simulatore di custruzzione

Construction Simulator, sviluppatu da Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, porta i ghjucatori in un viaghju eccitante cù a so ultima espansione. U Spaceport Expansion DLC introduce un mondu sanu novu di pussibulità per i dilettanti di a custruzzione in diverse piattaforme di ghjocu.

Imbarcate in una mappa di campagna indipendente è immersiva chì captivarà a vostra imaginazione. Cù più di 40 ore di cuntenutu supplementu, ci sò innumerevoli opportunità per mostrà e vostre cumpetenze di custruzzione è affruntà prughjetti sfida. U DLC porta una svolta dinamica à u ghjocu, chì permette à i ghjucatori di cuncepisce è custruisce a so propria basa di lanciamentu di missile.

Mentre esplorate e stelle cù u Spaceport Expansion DLC for Construction Simulator, puderete piglià u rolu di un cuntrattu qualificatu, furmendu u futuru di l'esplorazione spaziale. Da a stallazione di fundazioni per i pads di lanciamentu à l'assemblea di cumpunenti intricati di raquette, u ghjocu offre una sperienza realistica chì hè sicura di suddisfà a vostra brama di creatività è innuvazione.

U Spaceport Expansion DLC hè dispunibule nantu à e piattaforme di ghjocu populari, cumprese PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X è PC. Unisci e forze cù l'amichi in linea è impegnà in un emozionante ghjocu cooperativu multiplayer mentre travagliate inseme per realizà prughjetti di custruzzione monumentali.

Preparate à sbloccare un novu livellu di eccitazione è avventura in Construction Simulator. Immergete in u DLC di Espansione di u Spaziu è tistimunianze di e meraviglie di u spaziu si sviluppanu davanti à i vostri ochji. Sò pronti à furmà u futuru di l'esplorazione spaziale?

Q: Cosa hè u Simulatore di Costruzione?

A: Construction Simulator hè un ghjocu multiplayer in linea di simulazione di edifiziu cooperativu induve i ghjucatori assumanu u rolu di un imprenditore di custruzzione è affrontanu diversi prughjetti di custruzzione.

Q: Chì offre u DLC Spaceport Expansion ?

A: U Spaceport Expansion DLC introduce una nova mappa di a campagna, più di 40 ore di cuntenutu supplementu, è a capacità di custruisce una basa di lanciu di missile.

Q: In quali piattaforme hè dispunibule u DLC Spaceport Expansion?

A: U DLC Spaceport Expansion hè dispunibule per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X è PC.