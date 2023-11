Sony lancia una camera versatile α6700 Mirrorless in India

Sony hà introduttu a so ultima aghjunta à a linea di fotocamere APS-C in u mercatu indianu cù l'attesa camera mirrorless α6700. Offrendu una cumminazione di design compactu, portabilità eccezziunale è funziunalità amichevule, sta camera hè pronta per impressiunà l'amatori di fotografia di tutti i livelli di cumpetenza.

L'α6700 vanta un design elegante è mudernu, facendu una opzione attraente per l'utilizatori in viaghju. Una di e so caratteristiche notevuli include un monitor LCD di 3-inch vari-angle chì sustene a funziunalità touch. Questu permette à i fotògrafi di navigà facilmente à traversu i paràmetri, aghjustà i punti di focus, è rivede l'imaghjini catturati cun un toccu simplice nantu à u screnu.

In più di a so interfaccia intuitiva, l'α6700 offre un dialu persunalizabile, chì furnisce i fotògrafi un accessu rapidu à i so paràmetri preferiti. Questa funzione hè sicura di appellu à i prufessiunali chì necessitanu aghjustamenti rapidi in ambienti dinamichi di ripresa.

A camera hè dotata di un visor elettronicu, chì offre una sperienza di fotografia chjara è immersiva. U visore elettronicu furnisce una vista previa in tempu reale di l'imaghjini, chì permette à i fotògrafi di cumpone accuratamente i so scatti è fà l'aghjustamenti cumu necessariu.

Vaste opzioni di cunnessione sò state incorporate in l'α6700. Questi includenu un slot per carta microSD, Bluetooth 4.2, WiFi dual-band, un micro connettore HDMI, è funziunalità di cuntrollu remoto. Queste caratteristiche assicuranu a spartera senza saldatura di l'imaghjini, u trasferimentu di fugliali à altri dispositi, è e capacità di cuntrollu remota.

Per quelli chì anu digià lenti, Sony offre l'α6700 cum'è una opzione solu per u corpu à un prezzu di Rs 1,36,990. Questu permette à i fotografi di risparmià i costi utilizendu e so lenti esistenti. Tuttavia, Sony furnisce ancu pacchetti bundle per i clienti chì preferanu una cunfigurazione cumpleta. A camera cù una lente 16-50mm hè dispunibule à Rs 1,47,490, mentre chì u pacchettu di lenti zoom 18-135 mm hè prezzu à Rs 1,72,990.

Cù e so caratteristiche versatili, u disignu compactu è a facilità d'utilizazione, l'α6700 hè destinatu à diventà u preferitu trà i fotògrafi chì cercanu di catturà splendide immagini è di scopre u mondu di e fotocamere mirrorless.