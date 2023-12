Wilkes-Barre implementa u prugramma di rifugiu d'urgenza per via di a temperatura fredda

Wilkes-Barre, situatu in u Contea di Luzerne, Pennsylvania, metterà in azzione un prugramma di rifugiu d'emergenza Code Blue in risposta à e temperature severamente fresche. U prugramma, chì serà gestitu da Keystone Mission, furnisce un rifugiu per quelli chì anu bisognu à u Keystone Mission Innovation Center. U refuggiu sarà apertu da 8 ore di sera à 00 ore è chjuderà à 9 ore di sera a matina dopu.

I funzionari di a cità determinanu quandu una designazione di Code Blue hè necessariu è renderanu u publicu cunsciente di a so attivazione. Faranu ancu un sforzu per avvisà a pupulazione senza casa. Un Code Blue hè attivatu da a temperatura di u ventu previstu di 20 gradi o sottu, o da a nevicata prevista di 10 pollici o più, cum'è informatu da u Serviziu Meteorologicu Naziunale.

Per publicizà ulteriormente l'attivazione di un Code Blue, una luce blu serà illuminata nantu à a Piazza Pùblica in u centru di Wilkes-Barre. Stu cue visuale aiutarà à assicurà chì u publicu hè cuscente chì u prugramma di refuggiu d'emergenza hè in vigore.

Keystone Mission is actively seeking volunteers to support the Code Blue Program and encourages those interested to reach out for more information. Volunteer opportunities can be found by contacting Keystone Mission or sending an email to [email protected].

Per ulteriori dettagli è aghjurnamenti nantu à u prugramma di rifuggiu d'emergenza Code Blue, l'individui ponu visità u situ web di a cità di Wilkes-Barre o a pagina Facebook.

