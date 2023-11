U Novu Cocktail Bar in u Centru di Kalamazoo Offre Discount Esclusivu per l'annu per a Comunità

A più nova aghjunta di u centru di Kalamazoo à a scena di cocktail, Dabney & Co., scuzzulate e cose offrendu una opportunità unica per i dilettanti di cocktail. À l'occasione di u so anniversariu di un annu chì coincide cù a notte di bar più grande di l'annu, u cocktail bar di moda rende à a cumunità rigalu à 50 furtunati patroni un keychain chì sbloccarà un scontu annu.

Invece di celebrà solu a so tappa, Dabney & Co. hà u scopu di sprime gratitudine à i so clienti fideli è cuntribuisce à a vibrante cumunità di u centru di Kalamazoo in modu significativu. U portachiavi, cuncessu à i pochi furtunati, cuncederà un generoso scontu di 15% nantu à tutti l'ordini in tuttu u 2024.

Cù una varietà di cocktails meticulosamente elaborati, Dabney & Co. hè diventatu rapidamente una destinazione populari per l'amatori di cocktail è quelli chì cercanu una serata deliziosa in u centru di Kalamazoo. Da i mischi classici à e creazioni innovatrici di mixologia, i mixologists esperti di u bar ùn lascianu micca petra in a so ricerca per creà a libazione perfetta.

Cuncepitu per creà una atmosfera inclusiva è invitante, Dabney & Co. accoglie à tempu i noviziati è l'amatori di cocktail. L'impegnu di u bar à a qualità, a creatività è un serviziu eccellente li hà guadagnatu un seguitu dedicatu è numerosi riconoscimenti in a scena di mixologia lucale.

Comu riggistràrisi:

Q: Quandu principia u scontu annu in Dabney & Co.

A: U scontu principia da a ricezione di u keychain è serà validu per tuttu l'annu 2024.

Q: Puderaghju aduprà u scontu annu per ogni ordine?

A: Iè, u scontu di 15% si applica à tutti l'ordini fatti in Dabney & Co. in 2024.

Q: Cumu possu participà è avè a pussibilità di riceve u keychain?

A: U rigalu hè esclusivu à l'anniversariu di un annu di Dabney & Co. u marcuri 22 di nuvembre. I patroni chì facenu una compra in questu ghjornu seranu entrati in u sorte per u keychain.