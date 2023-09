U prufessore Sir Ian Wilmut, unu di i creatori di Dolly the Sheep, u primu mammiferu clonatu in u mondu, hè mortu à l'età di 79. U so travagliu rivoluzionariu à l'Istitutu Roslin in Edimburgo ùn hà micca solu purtatu à a nascita di Dolly, ma hà ancu stabilitu i fundamenti. per a ricerca di cellule staminali è a medicina rigenerativa.

A medicina rigenerativa, un campu pionnieru da u prufessore Wilmut, hà un immensu putenziale per permette à u corpu di rigenerà i tessuti danati, offrendu cusì un mezzu per curà diverse malatie legate à l'età è prumove una vita più longa è sana.

A creazione di Dolly in u 1996 hè stata largamente salutata cum'è unu di i successi scientifichi più significativi di u XXu seculu. U prufessore Wilmut è a so squadra anu utilizatu una cellula da a glàndula mammaria di una pecura adulta morta per creà un animale vivente geneticamente identicu. Stu prucessu implicava l'introduzione di l'ADN di a cellula adulta in un ovu di pecura viotu, stimulandulu cù l'electricità è i chimichi, è poi l'implantà in una pecura surrogata finu à ch'ella hà righjuntu u termine.

Mentre a nascita di Dolly hè stata celebrata cum'è una tappa scientifica, hà ancu suscitatu teme per a pussibilità di a clonazione umana. U presidente di i Stati Uniti Bill Clinton hà annunziatu rapidamente a pruibizione di esperimenti di clonazione umana, riflettendu e preoccupazioni spartute da parechji. In ogni casu, u prufessore Wilmut hà enfatizatu chì a creazione di Dolly era destinata à u migliuramentu di l'umanità, in particulare à truvà cure per e malatie debilitante.

U prufessore Wilmut hà pensatu à utilizà a stessa tecnulugia chì hà purtatu à Dolly à a vita per cultivà u tessulu cerebrale è musculare chì puderia esse trasplantatu in i pazienti. Sperava di trasfurmà una cellula da un paziente chì soffre di malatie cum'è Parkinson in un statu embrionicu è guidà à diventà cellule nervose capaci di rimpiazzà e parti danate di u cervellu.

Mentre a clonazione terapeutica utilizendu materiale embrionale umanu hà affruntatu cuntruversia è restrizioni legali, a ricerca successiva in Giappone hà purtatu à a scuperta di Cellule Stem Pluripotenti Indotte (IPS). Queste cellule si comportanu cum'è cellule staminali embrionali, ma ùn implicanu micca a clonazione. I ricercatori in u mondu anu fattu un prugressu significativu in a crescita di una gamma diversa di cellule aduprendu IPS, cù sforzi continui per assicurà a so sicurezza è efficacità prima di passà versu prucessi clinichi.

Fighjendu in daretu, a nascita di Dolly puderia micca avè purtatu u cambiamentu di paradigma previstu, senza armate di cloni o cure miraculose chì emergenu. Tuttavia, u significatu di Dolly cum'è una icona scientifica resta, simbulizendu i successi rivoluzionarii di i circadori di l'Istitutu Roslin. U so travagliu hà suscitatu una rivoluzione in a ricerca medica chì senza dubbitu cuntribuisce à a salute è u benessere di innumerevoli individui in u futuru.

