A Fundazione Storica di Odessa celebra u 200 anniversariu di u poema di Natale senza tempo

A Fundazione Storica Odessa in Delaware commemora u 200 anniversariu di u puema classicu di Natale, "Account of A Visit from San Nicolau". Per dà vita à u puema amatu, a nonprofit hà curatu una mostra speciale chì serà aperta in tuttu u mese di dicembre.

U Direttore Esecutivu Deborah Buckson hà spartutu chì a tradizione di creà una mostra annuale basata nantu à a literatura principia perchè e famiglie chì pussedevanu l'edificazioni cunservate da a fundazione eranu Quakers chì ùn anu micca celebratu u Natale. Per abbraccià u spiritu di vacanze, a fundazione hà decisu di creà sperienze immersive chì mette in risaltu diverse opere literarie ogni annu.

U curatore assuciatu Brian Miller dedica quasi un annu sanu à a ricerca, a scuperta di vendita di cantiere, è a cullizzioni di donazioni tempuranee per l'esibizioni. Spiegò chì a squadra selezziunà i linii famosi da "Account of A Visit from St. Nicholas" è poi ricreate sceni in ogni stanza chì riguardanu a storia. Miller hà paragunatu l'esperienza à caminari per e pagine di u libru.

U centru di a celebrazione di u bicentenariu serà l'esposizione "Account of A Visit from St. Nicholas", situata in a Corbit & Sharp House in Odessa. I visitori anu l'uccasioni di sperienze a magia di u puema in tuttu u mese di dicembre. Per marcà i 200 anni di a publicazione di u puema, u 23 di dicembre si farà una lettura speciale di u puema.

Per più infurmazione nantu à a mostra, cumprese l'ore di funziunamentu, e persone interessate ponu visità u situ web di a Fundazione Storica Odessa. Ùn mancate micca sta opportunità unica per immerse in l'incantu senza tempo di un puema classicu di Natale.

