Rendimentu Novu è Migliuratu: Cities: Skylines II Espansione Roadmap Ritardata per miglioramenti

Cities: Skylines II, l'amata ghjocu di simulazione di custruzzione di cità sviluppatu da Colossal Order, hà annunziatu un ritardu in a so strada di espansione. In risposta à i feedback da i ghjucatori nantu à i prublemi di rendiment nantu à a versione per PC è a decisione di posponà a liberazione di a cunsola finu à u 2024, u squadra di sviluppu hà decisu di prioritizà prestazioni più estese è correzioni di bug prima di lancià un novu cuntenutu. U CEO Mariina Hallikainen hà spressu e so scuse per u ritardu in un recente post di blog, enfatizendu l'impurtanza di assicurà una basa solida prima di aghjunghje novi funzioni.

U cuntenutu di u pass di espansione per Cities: Skylines II hè statu rimandatu da un quartu. U pacchettu di attività Beach Properties, inizialmente previstu per a liberazione in Q4 2023, avà ghjunghjerà in Q1 2024. Inoltre, i pacchetti di creatori di l'Architettura Moderna è Urban Promenades, inizialmente previsti per Q1 2024, sò stati riprogrammati per Q2 2024. U Deluxe Relax è Soft. E stazioni di radiu Rock viranu ancu ritardi, cù e date di liberazione Q1 è Q2 2024, rispettivamente. Tuttavia, l'espansione Bridges & Ports resta in traccia per una versione Q2 2024.

L'enfasi nantu à u rendiment è e correzioni di bug deriva da un impegnu à affruntà e preoccupazioni suscitate da a cumunità di i ghjucatori. U CEO Hallikainen hà spiegatu chì a squadra di sviluppu dedica u tempu per risolve i prublemi più cumplessi dopu avè trattatu correzioni veloci. A squadra hè attualmente travagliendu per migliurà a prestazione di a GPU per mezu di l'aghjustamenti di dettagli grafici è dopu passà à l'ottimisazioni di CPU per correzioni di stutter. Sò attivamente rivisendu i rapporti di bug da i ghjucatori, cù 100 prublemi riproducibili digià identificati è altri 100 rapporti sottumessi à più investigazioni.

Prima di u lanciamentu di u ghjocu, Colossal Order è l'editore Paradox Interactive anu elevatu e specificazioni minime è cunsigliate, ricunnoscendu chì ùn anu micca ottinutu i so punti di riferimento desiderati. Malgradu questu, anu decisu di prucede cù a liberazione cum'è previstu. In ogni casu, dopu a liberazione, i fanali anu manifestatu delusione cù u rendiment, citendu bugs è una mancanza di ottimisazione, ancu in hardware high-end.

Malgradu u scontru iniziale, Colossal Order hè impegnatu à migliurà a stabilità di u ghjocu. Una volta chì anu affruntatu i prublemi di prestazione nantu à a versione per PC, trasfereranu u so focus à a liberazione di a cunsola è u cuntenutu DLC. Hè chjaru chì u squadra di sviluppu hè decisu à furnisce i ghjucatori cù una sperienza rinfurzata è piacevule mentre cuntinueghjanu à travaglià diligentemente per perfezzione Cities: Skylines II.

Q: Perchè a strada di espansione per Cities: Skylines II hè ritardata?

A: U squadra di sviluppu hà decisu di prioritizà u rendiment è e correzioni di bug basatu nantu à i feedback di i ghjucatori nantu à a prestazione di a versione di PC è u postponimentu di a liberazione di a cunsola.

Q: Chì cuntenutu in u passaghju di espansione hè statu affettatu da u ritardu?

A: U pacchettu di risorse Beach Properties, i pacchetti di creatori di l'Architettura Moderna è Urban Promenades, è e stazioni di radio Deluxe Relax è Soft Rock viranu tutti ritardi in e so date di liberazione.

Q: Quali prublemi sò a squadra di sviluppu focu annantu à questu ritardu?

A: A squadra si cuncentra nantu à risolve bug cumplessi è ottimisà u rendiment, cuminciendu cù l'aghjustamenti grafichi per u rendiment GPU è procedendu cù l'ottimisazioni di CPU per correzioni di stutter.

Q: U ritardu hà un impattu nantu à a liberazione di l'espansione Bridges & Ports?

A: Innò, l'espansione Bridges & Ports resta in u calendariu per una liberazione Q2 2024.

Q: Chì hè u pianu di a squadra dopu à affruntà i prublemi di rendiment nantu à a versione PC?

A: Dopu à migliurà a stabilità in a versione PC, a squadra trasfererà u so focus à a liberazione di a cunsola è u cuntenutu DLC.