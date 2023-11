Novu articulu: Unleash Vintage Nostalgia cù u Pedale Lossy di Chase Bliss

In u mondu di l'attrezzi musicali, ci hè una fascinazione crescente per abbraccià i soni rotti è lo-fi di u passatu. È nimu ùn u face megliu chè Chase Bliss, una cumpagnia rinumata cunnisciuta per a so cumpetenza in a manufatta di pedali chì trasportanu i vostri strumenti in un regnu di nostalgia vintage. A so ultima creazione, u pedal Lossy, hè una cullaburazione notevuli cù Goodhertz, un plugin di primu livellu cù un pedigree lo-fi impressiunanti.

U core di u pedale Lossy si trova in u so cuntrollu Loss, chì offre trè modi distinti, ognunu aghjunghjendu un caratteru unicu à u sonu. Sia chì vulete l'atmosfera familiare di MP3 a bassa velocità di bit, e frequenze di compressione spogliate per un tonu tintu, o i glitches affascinanti di Phase Jitter, Lossy l'hà coperto. È in questi modi, e pussibulità sò infinite, chì vi permettenu di sintonizà l'intensità è l'effettu generale usendu i manopole Loss è Global.

L'interruttore di pacchetti hè una altra funzione spiccata di u pedale Lossy. L'abbandunà vi dà l'essenza pura di Lossy, mentre chì l'attivazione di Packet Loss introduce abbandoni chì ricordanu una cattiva cunnessione cellulare. In alternativa, cambià à Packet Repeat riempie questi spazii cù l'audio congelatu, chì ricorda un CD chì salta. Per cuntrullà a freccia di queste interruzioni, basta à aghjustà u pomo Speed.

Un aspettu particularmente fascinante di u pedale Lossy hè a so funzione Freeze dedicata. A cuntrariu di l'altri pedali, ùn hè micca solu ripetitu l'ultimu snippet di audio indefinitu. Invece, evoluzione cù u tempu, stende e note è trasfurmendu mentre ghjucate. Questu vi permette di creà pads ambientali captivanti, droni è paesaggi sonori sempre cambianti.

Per assicurà un sonu coesivu è pulitu, u pedale Lossy offre ancu un filtru è una sezione di reverb. Questi cumpunenti supplementari aiutanu à mischjà tutti l'elementi inseme senza saldatura. Ammucciatu in u pedale hè un limitatore è una funzione di guadagnu automaticu chì mostra i dettagli intricati di l'effettu Loss, impediscendu ogni perdita di sfumature musicali.

Per quelli chì volenu imbarcà in un viaghju à traversu paisaghji sonori d'epoca, u pedale Lossy hè dispunibule per cumprà solu attraversu u situ web ufficiale di Chase Bliss. À u prezzu di $ 399, ogni compra di pedale include un generoso scontu di 50% nantu à u plugin Goodhertz Lossy chì hà inspiratu a so creazione, tipicamente prezzu à $ 79.

FAQ

1. Pò u pedale Lossy ricreà u sonu di un MP3 di qualità bassu?

Iè, u pedale Lossy offre un modu Standard chì furnisce u sonu familiar di un MP3 di pocu bit-rate, purtendu ricordi di l'era digitale di a fine di l'anni 90.

2. Chì ghjè u scopu di u pacchettu cambia in u pedale Lossy ?

L'interruttore di Pacchetti vi permette di intruduce l'abbandunamentu o l'audio congelatu in u vostru sonu, chì ricorda una cattiva cunnessione cellulare o un CD chì salta, rispettivamente.

3. Cumu fà a funzione Freeze nantu à u pedale Lossy?

A cuntrariu di i pedali tradiziunali chì ripitennu l'ultimu mumentu di l'audio, a funzione Freeze si evoluzione cù u tempu, allungendu note è creendu pads ambientali, droni, è mudificate paisaghji sonori.

4. Induve possu cumprà u pedale Lossy?

U pedale Lossy hè solu dispunibule per compra nantu à u situ ufficiale di Chase Bliss.

5. Ci hè un scontu nantu à u plugin Goodhertz Lossy quandu cumprà u pedale Lossy?

Iè, l'acquistu di u pedale Lossy vi cuncede un scontu di 50% nantu à u plugin Goodhertz Lossy, chì hè ordinariu à u prezzu di $ 79.