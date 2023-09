CFexpress 4.0: Carte di memoria più veloci à l'orizzonte, ma e fotocamere seranu capace di mantene?

I carte CFexpress 4.0 sò pronti à ghjunghje à u mercatu quist'annu, offre una velocità di lettura è scrittura significativamente più veloce. L'Associazione Compact Flash (CFA) hà annunziatu recentemente a specificazione per CFexpress 4.0, chì radduppia u rendiment di e carte di memoria di tutti i formati, cumprese e carte Type A utilizzate da Sony è e carte Type B più cumuni. Questa aghjurnazione di a velocità hè prubabile di rivoluzionarà i flussi di travagliu di post-produzione, ma pò piglià un pocu di tempu prima chì i fotografi è i cineasti ponu sfruttà pienamente u putenziale di sti novi carte.

A specificazione CFexpress 4.0 radduppia u massimu throughput, facendu e carte di Type A più veloce di e carte di Type B attuali, è spinghjendu e novi carte di Type B à velocità senza precedente. Per cumplementà a velocità aumentata, u CFA introduverà una nova specificazione Video Performance Guarantee (VPG), superendu l'attuale certificazione VPG 400. Questu significa chì e fotocamere equipate per prufittà di CFexpress 4.0 seranu capace di scaricate e foto più rapidamente, catturà raffiche più longu à risoluzioni più elevate, è i filmmakers ponu filmà video di risoluzione più alta à frequenze di fotogrammi più veloci cù una prufundità di bit più grande.

Tuttavia, hè impurtante nutà chì mentre e carte CFexpress 4.0 sò dispunibuli avà da ProGrade Digital è Nextorage prughjettanu di lancià a so versione in questu invernu, e camere attuali ùn sò ancu capaci di utilizà tuttu u potenziale di queste carte. L'aghjurnamentu di u hardware di a camera hè necessariu per e camere per registrà e dati à a velocità offerta da CFexpress 4.0.

Inoltre, un lettore di carte cumpatibile hè necessariu per estrazione di dati à a velocità aumentata offerta da e carte CFexpress 4.0. ProGrade Digital hà liberatu un lettore CFexpress 4.0 chì offre prestazioni ottimali quandu cunnessu à USB 4.0. Tuttavia, vale a pena nutà chì certi computer più vechji ùn anu micca capacità USB 4.0. Questu significa chì l'utilizatori cù l'urdinatori più vechji ùn puderanu micca aduprà cumplettamente u potenziale di velocità di e carte CFexpress 4.0 finu à ch'elli aghjurnà i so sistemi.

Mentre CFexpress 4.0 hè retrocompatibile cù CFexpress 2.0, hè impurtante di mette in risaltu chì e carte novi funzioneranu solu à a so velocità massima quandu sò usate cù hardware CFexpress 4.0. Questu significa chì, per ora, e carte novi anu un impattu principarmenti in i flussi di travagliu di post-produzione, piuttostu cà u tiru in u campu. I fotògrafi è i cineasti anu da aspittà chì i pruduttori di fotocamere liberanu novi mudelli di càmera equipati di hardware aghjurnatu per prufittà pienamente di e velocità migliorate.

In cunclusione, e carte CFexpress 4.0 offrenu un potenziale eccitante per una velocità di lettura è scrittura significativamente aumentata. Tuttavia, u so impattu serà limitatu finu à chì e camere è i lettori di carte sò aghjurnati per esse cumpatibili cù CFexpress 4.0. Intantu, queste carte sò previste per migliurà i flussi di travagliu di post-produzione, mentre chì l'esperienza di l'utilizatori in u campu dipenderà da i produttori di fotocamere chì si mettenu à aduprà u pienu potenziale di CFexpress 4.0.

[Fonte: ProGrade Digital è Nextorage]