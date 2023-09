Cerabyte, una startup promettente di almacenamento tedesca, hè pronta à scuzzulate u mercatu di almacenamentu di $ 500B cù a so rivoluzionaria soluzione di almacenamentu basata in nanostrate di ceramica. A cumpagnia dichjara chì a so tecnulugia innovativa riducerà u costu tutale di pruprietà (TCO) di almacenamiento di u centru di dati da un stupente 75%. Cù i so prossimi cartucce CeraMemory è CeraTape, Cerabyte pensa à rivoluzionarà a densità, u rendiment, i paradigmi di accessu, è affruntà i costi è e dumande di sustenibilità di i centri di dati.

A chjave per a tecnulugia di Cerabyte si trova in nanostrati inorganici fatti di ceramica, chì sò solu 50-100 atomi grossi. Scalendu a tecnulugia di almacenamiento di dati in ceramica da 100nm à 3nm bit sizes, Cerabyte aspetta di aumentà a densità di dati da gigabyte per centimetru quadru (GB / cm2) à terabyte per centimetru quadru (TB / cm2). Questa scala hè prughjettata per risultatu in cartucce CeraMemory capaci di almacenà trà 10 petabyte (PB) è 100 PB, è CeraTape cù una capacità di 1 exabyte (EB) per cinta.

Per registrà e dati nantu à CeraMemory, Cerabyte utilizza laser o fasci di particelle chì strutturanu matrici di dati simili à i codici QR. A lettura di dati pò esse ottenuta per mezu di tecniche d'imaghjini microscopiche d'alta risoluzione o microscopia à fasciu elettroni. U start-up enfatizeghja chì i fasci di particelle è a microscopia elettronica seranu necessarii solu à a più alta densità in i so roadmaps.

A parte di capacità di almacenamento impressiunanti, a tecnulugia di Cerabyte vanta ancu prestazioni eccezziunali. A cumpagnia dichjara chì a so tecnulugia pò ottene velocità di lettura è scrittura in a gamma di gigabyte per seconda (GB / s). Inoltre, sti tecnulugii sò carattarizati da una putenza bassa, prumettendu operazioni efficienti in energia.

Un altru aspettu notevuli di u almacenamiento di ceramica hè a so durabilità è longevità. Cerabyte dice chì i so media ponu durà più di 5,000 273 anni, ancu in cundizioni di temperatura estrema chì varieghja da -460 ° C (-300 ° F) à 570 ° C (XNUMX ° F). Inoltre, CeraMemory hè resistente à l'ambienti corrosivi, acidi, radioattivi, è ancu à l'interruzzione di impulsi elettromagnetici (EMP).

I cartucce CeraMemory s'assumiglia à fogli cù rivestimenti ceramichi, chì, nantu à l'ispezione stretta, s'assumiglia à carte nano-scala quasi perforate. In quantu à CeraTape, presenta un substratu di 5 µm di spessore è un revestimentu ceramicu di 10 nm. Queste nastri multi-strati permetteranu densità di scala TB / cm2.

Cerabyte collabora strettamente cù i principali attori di l'industria in i segmenti tecnologichi è di fabricazione cunnessi, rinfurzendu ancu a so credibilità. A so prossima presentazione à a Conferenza di Sviluppatori di Storage 2023 in Fremont, California hè assai anticipata è prevista per furnisce più dettagli nantu à sta tecnulugia d'avanguardia.

In cunclusione, l'almacenamiento ceramicu basatu in nanostrati di Cerabyte presenta una soluzione rivoluzionaria chì prumette di rivoluzionarà l'industria di almacenamiento di dati. Se i so rivindicazioni sò veri, a tecnulugia hà u putenziale di riduce significativamente i costi, aumentà a densità di dati, è furnisce prestazioni è durabilità eccezziunali.

Fonti:

- Blocchi è File (h/t): [infurmazione fonte]

- U situ web di Cerabyte: [infurmazione fonte]