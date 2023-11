Epic Games accusa Google di pratiche predatori in un prucessu antitrust

In un recente prucessu antitrust, u CEO di Epic Games, Tim Sweeney, hà accusatu u giant tecnologicu Google di impiegà tattiche oscure per mantene u so sistema di pagamentu predatore. Sweeney hà tistimuniatu per più di duie ore, mettendu in risaltu u rolu di Google in a cumpetizione suffocante in u mercatu di l'app Android. Stu prucessu hè unu di i dui casi antitrust chì Google hè attualmente affruntatu, chì ponenu una minaccia significativa per u so imperu tecnologicu di $ 1.7 trilioni.

Mentre u CEO di Google Sundar Pichai hà difesu e pratiche di a so cumpagnia in a gestione di Play Store, Sweeney hà dipintu un ritrattu diversu. Ellu hà descrittu Google cum'è un monopolista manipulativu chì hà pruvatu à dissuade Epic Games da cumpete contru à elli attraversu diversi incentivi finanziarii. Sweeney hà rifiutatu queste offerte, infine guidò Epic Games à liberà u so popular ghjocu, Fortnite, in u so propiu situ web.

Tuttavia, a distribuzione di Fortnite indipindente hè stata sfida per via di l'ostruzzione di Google è l'usu di schermi d'avvertimentu chì scoraggianu i ghjucatori di scaricà u ghjocu. Sweeney hà enfatizatu chì l'azzioni di Google hà impeditu u so successu è li presentava cum'è un avversu formidabile.

Malgradu l'ostaculi, Epic Games hà liberatu Fortnite in Play Store in 2020 mentre implementava simultaneamente un pianu segretu chjamatu "Project Liberty". Stu pianu implicava l'introduzione di una opzione di pagamentu alternativa in l'app, chì hè stata prontamente bluccata da Google è Apple. In risposta, Epic Games hà prisintatu cause antitrust, inquadrandoli cum'è una battaglia per una cumpetizione leal in l'industria di i ghjoculi.

Questa prova hè cruciale micca solu per Epic Games, ma per tutti i sviluppatori di ghjoculi, postu chì u risultatu determinarà l'estensione di e pratiche monopolistiche di Google in u mercatu di l'app Android. Suscita quistioni nantu à l'equità di i tassi di cumissioni imposti da i giganti tecnulugichi, chì mette in risaltu a necessità di una cumpetizione aumentata è di trasparenza.

S & P

1. Chì ghjè u prucessu antitrust trà Epic Games è Google ?

U prucessu gira attornu à l'affirmazioni di Epic Games chì Google s'impegna in pratiche predatorii per prutege u so sistema di pagamentu è sguassate a cumpetizione in u mercatu di l'app Android.

2. Cumu Google hà presuntamente obstruitu Epic Games?

Sicondu a tistimunianza di Tim Sweeney, Google hà utilizatu diverse tattiche, cumprese incentivi finanziarii è schermi d'avvisu, per scoraggià i ghjucatori di scaricà Fortnite fora di Play Store.

3. Chì ghjè u "Project Liberty" ?

"Project Liberty" si riferisce à u pianu segretu di Epic Games per intruduce una opzione di pagamentu alternativa in Fortnite, sguassendu i tariffi di cumissioni imposti da Google è Apple.

4. Cumu questu prucessu affetta l'industria di u ghjocu?

U risultatu di sta prova avarà implicazioni significativu per tutti i sviluppatori di ghjocu, postu chì determinarà l'estensione di e pratiche monopolistiche di Google è prumove a cumpetizione leal in u mercatu di l'app Android.