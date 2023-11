Pudete travaglià in Walmart di novu dopu esse licenziatu?

In u regnu di l'impieghi, a terminazione pò esse una sperienza sfida è scoraggiante. Sè avete statu licenziatu da u vostru travagliu in Walmart, pudete esse dumandate s'ellu ci hè una pussibilità di vultà à a cumpagnia in u futuru. Mentre chì a risposta à sta quistione ùn hè micca simplice sì o no, ci sò fatturi à cunsiderà chì ponu influenzà e vostre chances di esse riassuntu.

Politiche di a Cumpagnia è Rehire Eligibilità

Walmart, cum'è parechje altre cumpagnie, hà pulitiche specifiche in quantu à a riassunzione di ex impiegati. Queste pulitiche varienu secondu e circustanze di a terminazione è a gestione individuale di a tenda. In generale, s'ellu hè statu finitu per ragioni cum'è u furtu, a viulenza, o una misconducta seria, hè improbabile chì sarete cunsideratu per riimpieghi. Tuttavia, se a vostra terminazione hè stata dovuta à prublemi di rendiment o una violazione di pulitica micca seria, pò esse a pussibilità di esse riassuntu.

Fattori chì influenzanu u potenziale di rehire

Parechji fattori ponu influenzà u vostru potenziale per esse riassuntu da Walmart. Un fattore cruciale hè a durata di u tempu da a vostra terminazione. Se hè stata una quantità significativa di tempu, è avete dimustratu a crescita è a migliione in a vostra vita prufessiunale, Walmart pò esse più disposta à ricunsiderà a vostra applicazione. Inoltre, a vostra storia di u travagliu generale, i riferimenti è a dumanda di l'impiegati in a tenda specifica chì site dumandà pò ancu ghjucà un rolu in a so decisione.

Dumande dumandatu Spissu

1. Puderaghju dumandà un impiegu in Walmart dopu à esse licenziatu ?

Iè, pudete dumandà un travagliu in Walmart ancu s'ellu hè statu licenziatu in u passatu. Tuttavia, e vostre probabilità di esse riassuntu dipendenu da e circustanze di a vostra terminazione è altri fattori citati sopra.

2. Walmart hà da cunsiderà riassumemi s'ellu hè statu licenziatu per furtu?

A terminazione per u furtu hè generalmente cunsiderata cum'è un offensu seriu, è hè improbabile chì Walmart riassume qualcunu chì hè statu licenziatu per tali misconduct.

3. Quantu tempu deve aspittà prima di riapplicà à Walmart dopu à esse licenziatu?

Ùn ci hè micca un tempu specificu, ma hè generalmente cunsigliatu di aspittà almenu sei mesi à un annu prima di riapplicà. Questu permette di dimustrà a crescita persunale è a migliione in a vostra vita prufessiunale.

In cunclusioni, mentre hè pussibule di travaglià in Walmart di novu dopu à esse licenziatu, dipende largamente da e circustanze di a vostra terminazione, u tempu chì hè passatu è altri fattori chì influenzanu e pulitiche di rehire di a cumpagnia. Hè cunsigliatu di valutà a vostra situazione cù cura è cunsiderà u megliu cursu d'azzione per e vostre prospettive d'impieghi futuri.