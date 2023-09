Pokémon Go: Mankey pò esse brillanti!

Sintesi:

In Pokémon Go, i ghjucatori anu l'uppurtunità di scuntrà u porcu scimmia Pokémon, Mankey, in natura. A nutizia eccitante hè chì Mankey pò ancu esse brillanti! Questu significa chì i ghjucatori anu l'uppurtunità di catturà una versione brillanti di stu Pokémon, chì hà una colorazione diversa da quella normale. Inseme à Mankey, a so evoluzione, Primeape, pò ancu esse brillanti.

Cù l'intruduzione potenziale di Annihilape, l'evoluzione finale di Mankey è Primeape da Pokémon Scarlet è Violet, hè cunsigliatu di inizià a cullezzione di caramelle Mankey in anticipazione di questa evoluzione. E prime versioni di Pokémon Paldean in Pokémon Go suggerenu chì Annihilape pò unisce à a lista prestu.

U tassu brillanti per Mankey in Pokémon Go hè di circa unu in 500, secondu a ricerca realizata da The Silph Road. Tuttavia, Mankey ùn hà micca un "permaboost", chì significa chì ùn hè micca un spawn raru è ùn hà micca un ritmu brillanti aumentatu. L'attrazione di Pokémon più brillanti hè basatu annantu à una chance aleatoria, postu chì i tassi di cattura di Pokémon brillanti sò determinati da u sviluppatore Niantic è sò tipicamente aumentati solu durante eventi speciali o raids.

Per seguità i Pokémon brillanti dispunibili, i ghjucatori ponu riferite à a lista di LeekDuck, chì furnisce una guida visuale di tutti i Pokémon brillanti esistenti.

Per più cunsiglii è guide nantu à Pokémon Go, Polygon offre una ricchezza di risorse per rinfurzà u vostru ghjocu.

Definizione:

- Pokémon brillanti: Pokémon cù una colorazione alternativa chì sò più rari cà i so omologhi regulari.

- Candy: Una risorsa in Pokémon Go chì pò esse recullata catturà Pokémon di una spezia specifica è aduprata per evoluzione o accende Pokémon.

Fonti:

