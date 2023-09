I fans ponu uttene accessu gratuitu à Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta attraversu Twitch

I fan di a famosa franchise di ghjocu Call Of Duty sò in un trattatu postu chì ponu avà accessu gratuitu à a beta di u so ghjocu assai attesu, Call Of Duty: Modern Warfare III. A beta, chì serà divisa in dui weekend separati, darà à i ghjucatori un gustu di u prossimu ghjocu è li permetterà di furnisce un feedback preziosu.

U primu weekend di a beta serà esclusivu per i fan di PlayStation è si svolgerà da u 6 d'ottobre à u 10 d'ottobre. U secondu weekend, chì serà apertu à tutti i ghjucatori in PlayStation, Xbox è PC, duverà da u 12 d'ottobre à u 16 d'ottobre. Pre-ordine di u ghjocu guarantisci l'accessu à a beta, ma ci hè ancu un rigalu speciale in Twitch chì offre una chance di vince unu di i 50,000 XNUMX codici beta.

Per participà à u giveaway, i fan anu bisognu di fighjà almenu 60 minuti di i flussi di World Series Of Warzone in Twitch. Hanu ancu bisognu di ligà a so piattaforma è u cuntu Twitch cù Activision. Inseme cù i codici beta, i telespettatori anu a pussibilità di vince altre ricumpensa cum'è XP boosts, emblemi è pelli d'arme.

Call Of Duty: Modern Warfare III hè stata liberata u 10 di nuvembre per Xbox Series X / S, PlayStation 5 è PC. U ghjocu serve cum'è una sequenza diretta di Modern Warfare II, cuntinuendu a storia di Captain Price è a so squadra mentre introducendu novi torsioni di ghjocu.

I fans aspettanu ansiosamente a liberazione di a nova parte in a franchise Call Of Duty. Cù l'uppurtunità di pruvà u ghjocu prima di a beta, i ghjucatori ponu avè un gustu di l'azzione è furnisce un feedback preziosu per aiutà à furmà u pruduttu finali.

