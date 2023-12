A Ferrovia d'Alta Velocità di California riceve un finanziamentu federale record per l'espansione

U prughjettu di a Ferrovia d'Alta Velocità di California hà assicuratu un impulsu significativu in u finanziamentu da u guvernu federale, cù più di $ 3 miliardi cuncessi per via di a Legge di Infrastruttura Bipartisan. Questu annunziu marca una tappa maiò in u sviluppu di u trasportu ferroviariu à alta velocità in California.

U senatore di California Alex Padilla è u rapprisentante Nancy Pelosi anu cunfirmatu a nutizia, esprimendu u so orgogliu di l'impegnu di u statu à esse in prima linea di a ferrovia d'alta velocità in i Stati Uniti. Cù stu sostanziale finanziamentu federale, a California hè un passu più vicinu à rializà a so visione di una rete ferroviaria completa à alta velocità.

A cuncessione rapprisenta a più grande quantità di finanziamentu federale attribuita à l'Autorità Ferroviaria d'Alta Velocità di California da quandu u prugettu hè statu appruvatu da l'elettori in u 2008. Serà utilizatu principalmente per cumplettà u segmentu operativu iniziale, chì cunnetta Merced à Bakersfield longu un 171- miglia pista elettrificata. Stu segmentu hè previstu di inizià l'operazioni versu u 2030.

Inoltre, u finanziamentu cuntribuisce à l'acquistu di treni elettrici d'alta velocità chì eventualmente permetterà un viaghju di 500 miglia trà a Bay Area è Greater Los Angeles. A Fase 1 di u prugettu, chì comprende u segmentu operativu iniziale, hè prevista per inizià l'operazioni in l'anni 2030. A seconda fase hà per scopu di espansione u sistema à più di 800 chilometri, cunnetta Sacramento è San Diego.

Criticamenti, un prugressu notevuli hè statu fattu in u fronte di a custruzzione, in particulare in a Valle Centrale. Parechji prughjetti di infrastrutture maiò sò stati cumpletati, dimustrendu l'impulsu per l'iniziativa ferroviaria d'alta velocità. In una mostra di sustegnu, l'amministrazione Biden hà cuncessu prima $ 200 milioni à u prugettu, enfatizendu u so impegnu à l'energia pulita è a ferrovia di i passageri.

Diversi sfidi sò davanti, cum'è a fine di u travagliu geotecnicu necessariu per a tunnelling through the mountains in Southern California. Questa fase di u prugettu hè prevista per esse esigenti è costuali. Tuttavia, l'Autorità Ferroviaria d'Alta Velocità di California resta decisa à superà questi ostaculi in cerca di una rete ferroviaria cumpleta chì rivoluzionarà u trasportu in u statu.

U finanziamentu federale significativu cuncessu à u prughjettu di a Ferrovia d'Alta Velocità di California hè indicativu di l'impegnu di u guvernu à avanzà soluzioni di trasportu sostenibili è efficienti. Cù u sustegnu continuu è l'allocazione di risorse, a California hè in traccia di diventà un capu prominente in a tecnulugia ferroviaria d'alta velocità, benefiziu l'ecunumia è l'ambiente.

