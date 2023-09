I scientisti generanu l'electricità da a bacteria E. Coli in una scuperta innovativa

I scientisti anu ottinutu una rivoluzione rivoluzionaria generendu l'electricità da a bacteria E. coli. Sta scuperta hà u putenziale di rivoluzione a gestione di i rifiuti è a produzzione di energia. I ricercatori di l'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) anu utilizatu un prucessu chjamatu trasferimentu d'elettroni extracellulare (EET) per ingegnerià i batteri, facenduli microbi elettrici altamente efficienti. L'ingenieria E. coli hà mostratu un aumentu di trè volte in a generazione di corrente elettrica cumparatu cù i metudi convenzionali.

Creendu un percorsu EET cumpletu in E. coli, chì ùn era mai statu ottenutu prima, a squadra hà manipulatu cù successu a bacteria per pruduce l'electricità. A cuntrariu di l'altri microbi chì necessitanu sustanzi chimichi specifichi per pruduce l'electricità, E. coli pò cultivà nantu à una larga gamma di fonti, cumprese l'acqua residuale, facendu adattatu per diversi ambienti.

I circadori anu integratu cumpunenti da Shewanella oneidensis MR-1, una bacteria cunnisciuta per e so capacità di generazione d'electricità, in l'ingenieria E. coli. Questu li hà permessu di custruisce una strada chì stende a membrana interna è esterna di a cellula. I testi cunduti cù l'acqua di a birreria dimustratu chì l'E. coli bioengineered prosperava mentre pruduce l'electricità, mettendu in risaltu u so potenziale per u trattamentu di rifiuti à grande scala è a produzzione di energia.

In più di u trattamentu di i rifiuti, l'implicazioni di stu studiu si estendenu à e cellule di combustibile microbiche, l'elettrosintesi è a biosensazione. A flessibilità di a genetica di E. coli li permette di adattà à ambienti specifichi è fonti di carburante, facendu un strumentu versatile per u sviluppu di tecnulugia sustinibili.

L'autore principale Mohammed Mouhib hà dichjaratu chì u so travagliu stabilisce un novu record cumparatu cù i successi precedenti in u campu. Cù i sforzi di ricerca in corso, u futuru di i batteri bioelettrici hà una grande prumessa per a scala di sta tecnulugia.

Fonti:

- Ecole Polytechnique Federale de Losanna (EPFL)

- Journal Joule