Gearbox, a Cumpagnia Behind Borderlands Series, hè stata in vendita

Sicondu i rapporti, Gearbox, a cumpagnia di ghjocu di i Stati Uniti cunnisciuta per u sviluppu di a serie Borderlands, hè attualmente in vendita. A cumpagnia di Gearbox, Embracer, cunsidereghja diverse opzioni, cù una di elli hè a vendita di u studio. Diversi terzu partiti anu digià dimustratu interessu à acquistà a cumpagnia. Tuttavia, nè Embracer nè Gearbox anu fattu alcun cumentu ufficiale in quantu à a materia.

Sta nutizia vene in un momentu sfide per Embracer postu chì hè attualmente sottumessu à un prucessu di ristrutturazione maiò. In parte di sta ristrutturazione, Volition, u studiu rispunsevuli di a famosa serie Saints Row, hè digià chjusu. A principiu di questu annu, Embracer hà annunziatu i so piani di chjude i studii è di annullà i ghjoculi dopu chì un accordu di $ 2 miliardi cù a cumpagnia di u guvernu saudita Savvy Games Group hè cascatu.

Embracer Group, a sucietà madre, hè stata in una spese d'acquisizione in l'ultimi anni, acquistendu parechji studi prominenti cumpresi Crystal Dynamics, sviluppatore di Tomb Raider. L'acquisizione di Gearbox hè stata finita in ferraghju 2021, valutandu a cumpagnia finu à $ 1.4 miliardi. Gearbox hà publicatu recentemente i spin-off di Borderlands Tiny Tina's Wonderlands è New Tales from the Borderlands. Anu ancu publicatu u successu shooter looter Remnant 2 questu annu. Inoltre, anu da publicà Homeworld 3, un ghjocu di strategia in tempu reale di sci-fi sviluppatu da Blackbird Interactive, in qualchì tempu in u 2024.

A cumpagnia hè ancu espansione a so prisenza fora di u mondu di i ghjoculi, postu chì un filmu Borderlands direttu da Eli Roth hè previstu per ghjunghje in i cinema in l'estiu di u 2024. Questu indica chì, malgradu l'incertezze attuali chì circundanu u futuru di a cumpagnia, Gearbox ferma impegnata in a so franchise è travaglia attivamente nantu à novi prughjetti.

