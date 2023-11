L'Astronauts's Misplaced Toolkit: Una Lezzione in a Gestione di Debris Spaziali

Durante una missione recente per riparà un pannellu solare nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS), l'astronauti di a Nasa Jasmin Moghbeli è Loral O'Harra anu scontru un incidente inesperu. U so saccu d'arnesi s'hè sbulicatu da a so presa è s'hè alluntanatu in u spaziu. Mentre u toolkit hè statu cunsideratu à pocu risicu è lasciatu daretu, hè avà captivante l'attenzione mentre orbita a Terra, ghjustu davanti à l'ISS.

U saccu luminosu, biancu, visibile à l'occhiu nudu, hè diventatu un spettaculu per quelli chì sò in terra in u sudu di u Regnu Unitu. Da 6.24 h 6.34 à 24 h 5.30 u marti sera, i furtunati stargazers armati di binoculi o telescopi anu l'uppurtunità di catturà un sguardu di u toolkit in deriva. Hè previstu di fà una apparizione di ritornu u 5.41 di nuvembre trà XNUMX è XNUMX.

Per assicurà a sicurità di l'ISS è di i satelliti, a Forza Spaziale di i Stati Uniti monitoreghja diligentemente a trajectoria di u saccu capricciusu. E stime suggerenu chì rientrerà in l'atmosfera di a Terra in qualchì tempu trà marzu è lugliu 2024, ponendu un risicu potenziale sia per a nave spaziale fatta umana sia operativa.

Stu incidente disgraziatu ùn hè micca senza precedente. In tutta a storia di l'esplorazione spaziale, l'astronauti anu liberatu involontariamente diversi articuli in u spaziu. In u 1965, l'astronauta di a Nasa Ed White hà persu un guantu di riserva durante una passeggiata spaziale, è in u 2006, u so cumpagnu astronauta Piers Seller hà lasciatu accidentalmente una spatula mentre riparà un scudo termicu. Heidemarie Stefanyshyn-Piper, a prima donna à guidà una camminata spaziale, hà affruntatu una disgrazia simile in nuvembre di u 2008 quandu hà persu a so borsa d'arnesi mentre tentava di riparà parti di l'ISS.

U misplacement di l'arnesi è l'equipaggiu mette in risaltu a preoccupazione crescente chì circundava i detriti spaziali. Dapoi l'incidentu cù u guantu di Ed White, più di 170 milioni di pezzi di detriti sò accumulati in u spaziu. Siccomu l'esplorazione spaziale è i lanci di satelliti cuntinueghjanu à aumentà a frequenza, u risicu di colissioni è a creazione di più detriti ponenu sfide significativu per a nave spaziale è e missioni future.

1. U toolkit di drifting hè una minaccia per l'ISS ?

A Forza Spaziale di i Stati Uniti monitoreghja attivamente u toolkit per assicurà chì ùn pone micca una minaccia per l'ISS o altri satelliti.

2. Quandu hà da ritruvà u toolkit in deriva in l'atmosfera di a Terra ?

E stime suggerenu chì u toolkit rientrerà in l'atmosfera di a Terra trà marzu è lugliu 2024.

3. Quantu articuli di detriti spazii sò attualmente in u spaziu ?

Dapoi l'incidentu chì implica u guantu di Ed White in u 1965, più di 170 milioni di pezzi di detriti sò accumulati in u spaziu.

4. Chì sò i risichi assuciati à i detriti spaziali ?

I detriti spaziali ponenu risichi significativi per a nave spaziale operativa è e missioni future. L'accumulazione di debris aumenta a probabilità di colissioni, chì ponu causà danni è generà ancu più debris.

5. Chì misure sò state pigliate per affruntà u prublema di i detriti spaziali ?

L'agenzii è l'urganisazioni spaziali sò attivamente travagliendu in suluzioni per mitigà i risichi assuciati à i detriti spaziali. Questi includenu u sviluppu di tecnulugia per seguità i detriti, l'implementazione di linee guida per l'implementazione di satelliti rispunsevule, è a ricerca di metudi di caccià i detriti da l'orbita.

