Esplora e Profundità: Ricompense è Loot in u Blackfathom Madness Raid

In a Stagione di Scuperta, World of Warcraft Classic presenta una svolta unica à u famosu Blackfathom Deeps Dungeon. Avà trasfurmatu in u Blackfathom Madness Raid, i ghjucatori affruntà a sfida di cunquistà sette formidabili capi è superà diversi ostaculi. Mentre a difficultà pò esse alta, e ricumpensa chì aspetta i bravi avventurieri sò abbundanti. Imbarcate in questu sforzu eccitante da u livellu 25 in avanti in a Fase 1, è vede quali tesori pudete rivendicà per sè stessu.

Quest Rewards durante u Raid Accumpagnannu u Blackfathom Madness Raid sò parechje missioni chì rendenu ricompense abbundanti à a fine. Sia chì battete per l'Orda o l'Alleanza, pudete ottene oggetti preziosi impegnendu in queste quests. Scopre e ricompense attraenti chì sò à a vostra portata: Set di panni Twilight Invoker

Cù set di dui è trè pezzi, stu set di armatura aumenta i vostri danni è guariscenza da incantesimi è effetti magichi. Impulsate u vostru putere cun un aumentu di 9% è migliurà a vostra chance di colpisce cù incantesimi, attacchi à distanza è attacchi di melee da 1%. Set di pelle Elementalist Twilight

Cù una struttura simili di dui è trè pezzi, stu set di pelle aumenta i vostri danni è guariscenza da incantesimi è effetti magichi finu à 12%. Rafforzate u vostru spellcasting è aumentate a vostra chance di colpi cù incantesimi, attacchi à distanza è attacchi in melee di 1%. Set di pelle Twilight Slayer

Aghjurnate e vostre cumpetenze cù questu set di pelle, chì furnisce +12 Attack Power in u bonus di dui pezzi. Aumentate ancu a vostra chance di chjappà cù incantesimi, attacchi à distanza è attacchi in mischia da 1% quandu mette u set cumpletu di trè pezzi. Twilight Avenger Mail Set Equipatevi cù questu mail set per guadagnà +12 Attack Power cù dui pezzi. Liberate u vostru putenziale maximizendu a vostra chance di chjappà cù incantesimi, attacchi à distanza è attacchi in mischia da 1% quandu portate tutti i trè pezzi. Boss Loot Drops supplementari In più di l'apprezzati set di armature Twilight, state attenti à altri articuli esclusivi chì cadenu da i capi in u Blackfathom Madness Raid. Queste gocce speciali prumettenu un putere supplementu è vantaghji à quelli furtunati per ottene. Resta vigilante è esplora ogni angulu per scopre questi tesori nascosti. Lasciate chì a follia di Blackfathom Deeps si sviluppeghja mentre sfondate in u Raid, affruntendu i più duri avversari è riclamendu ricumpensa notevuli. Preparatevi per a sfida è abbracciate a prufundità scunnisciuta per diventà un veru campionu in World of Warcraft Classic: Season of Discovery.