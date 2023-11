Nove speranze per i ghjucatori: l'offerta di u Black Friday offre sconti massivi nantu à i ghjochi populari

U tempu più attesu di l'annu per i gamers hè quì: Black Friday! Quist'annu, i gamers ponu aspettà sconti massivi nantu à i ghjochi populari in diverse piattaforme. Da tituli AAA à gemme indie, ci hè qualcosa per tutti per piacè.

Unu di l'offerte eccellenti di u Black Friday hè u 50% di scontu nantu à EA Sports FC 24 Standard Edition. Stu ghjocu di football assai acclamato offre un gameplay realistu è visuale stupente, assicurendu una sperienza di ghjocu immersiva. Cù a vendita di Black Friday, i gamers ponu avà catturà stu ghjocu à un prezzu di prezzu.

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition per Xbox Series X|S hè un altru affare eccitante chì vale a pena menzione. Stu ghjocu di basket rende tributu à u legendariu Kobe Bryant è offre una sperienza di ghjocu interessante. Cù un scontu di 50%, i fan di u sportu ponu avà mette nantu à a corte virtuale è sfida e so cumpetenze à un prezzu imbattibile.

Per i fan di ghjochi di cummattimentu d'azzione, Mortal Kombat 13 hè un must-have. Stu ghjocu vanta battaglie intense, fatalità terribili, è una lista diversa di cumbattenti iconichi. A vendita di u Black Friday offre un 30% di sconto, facendu u tempu perfettu per unisce à l'universu Mortal Kombat.

L'amatori di RPG ponu rallegrate ancu, cù Assassin's Creed Mirage - Edizione Standard dispunibule cù un scontu di 20%. Questa avventura in u mondu apertu porta i ghjucatori in un viaghju à traversu civiltà antiche, mischiendu a storia è l'azzione senza cuciture. Cù a so trama captivante è visuale stupente, Assassin's Creed Mirage hè un ghjocu chì ùn deve esse mancatu, soprattuttu à un prezzu cusì bellu.

Fate frequenza:

1. Sò questi affare dispunibuli per scaricamentu digitale o copie fisiche ?

A maiò parte di l'affare citati sò dispunibuli sia per i download digitale sia per e copie fisiche. Tuttavia, hè sempre una bona idea di verificà cù u retailer specificu o a piattaforma per cunfirmà.

2. Puderaghju cumprà sti ghjochi à questi prezzi scontati dopu u Black Friday ?

L'offerte di u Black Friday sò tipicamente limitate in u tempu, ma alcuni sconti ponu estenderà oltre u ghjornu stessu. Hè megliu cuntrollà cù u retailer o a piattaforma per dettagli specifichi.

3. Sò questi ghjochi dispunibuli per parechje piattaforme ?

Iè, parechji di i ghjochi citati sò dispunibuli per parechje piattaforme, cumprese Xbox, PlayStation è PC. Tuttavia, hè impurtante di verificà e esigenze specifiche di a piattaforma prima di fà una compra.

Cù sconti cusì eccitanti dispunibili, hè avà u tempu perfettu per espansione a vostra biblioteca di ghjoculi o pruvà novi tituli. Ch'ella sia un fan di sport, un amante di ghjochi d'azzione-avventura, o un ghjucatore RPG dedicatu, ci hè un affare chì vi aspetta stu Black Friday.