U robot "Sensiworm" rivoluziona l'ispezioni di u mutore di l'aereo di linea

Un novu robot chjamatu "Sensiworm" hè stallatu per trasfurmà a manera in cui i mutori di l'aereo di linea sò inspeccionati. Sviluppatu da una squadra di ingegneri da GE Aerospace Research, Binghamton University, è UES, Inc., Sensiworm hè un dispositivu roboticu soft-inspiratu bio chì si move cum'è un inchworm.

Attualmente, e parti inaccessibili di i mutori di jet sò inspeccionati cù borescopes, chì sò longhi tubi flessibili cù una camera à una estremità. Tuttavia, sti dispusitivi sò spessu abbassate per via di a forza di gravità è ponu esse sfida à maneuver in u mutore.

Sensiworm affronta queste limitazioni utilizendu un stile di locomozione push-pull facilitatu da tazze di vacuum in a so parte inferiore. Quandu si mette in l'entrata di a turbina o u portu di scarico di un mutore, u robot pò navigà à traversu u mutore è trasmette video in diretta da una camera in avanti. A camera hè dotata di un spotlight per aiutà in l'imaghjini di cracks, corrosione, o altre prublemi.

Ciò chì distingue Sensiworm hè a so capacità di sensazione supplementaria. U prototipu esistente presenta sensori chì ponu detectà fughe di gas è misurà u spessore di i rivestimenti di barriera termica nantu à e parti di u mutore. E versioni future di u robot sò previsti per avè ancu più capacità di sensazione.

U scopu ultimu hè chì Sensiworm sia cumplettamente autonomu è untethered, cù u so propiu alimentazione, microprocessore è elettronica. Questu permetterà à u robot di fà riparazioni di cuntrollu remoto in più di l'ispezioni.

U sviluppu di Sensiworm puderia aumentà significativamente l'efficienza è a minuzia di l'ispezioni di u mutore di l'aereo di linea. Cù u so disignu morbidu è cumpletu, u robot pò inspeccionà ogni centimetru di un mutore di jet, furnisce dati in tempu reale è filmati video di a cundizione di u mutore.

Intruducendu robots cum'è Sensiworm, l'operatori di serviziu avaranu parechje serie supplementari di ochji è orecchie per fà ispezioni in l'ala, assicurendu a sicurezza è u funziunamentu liscio di l'aerei di linea.

Fonte: General Electric