U Dipartimentu di a Ghjustizia di i Stati Uniti porta accusazioni criminali contr'à Binance è u fundatore Changpeng Zhao

Binance, u più grande scambiu di criptovaluta in u mondu, è u so fundatore è CEO di u miliardariu, Changpeng Zhao, sò affruntati da accuse criminali purtate da u Dipartimentu di Ghjustizia di i Stati Uniti. L'accusazioni sò u risultatu di una investigazione pluriennale nantu à l'allegazioni di violazione di e lege è di i regulamenti americani.

Sicondu i ducumenti di a tribunale, Changpeng Zhao si dichjarà culpèvule à l'accusazioni criminali è dimissioni cum'è CEO di Binance cum'è parte di un accordu di $ 4 miliardi cù u Dipartimentu di Ghjustizia. L'accusazioni includenu a violazione di l'Attu di Segretezza Bancaria fallendu à implementà un prugramma efficace di anti-lavaggiu di soldi è violazione volontaria di sanzioni ecunomiche di i Stati Uniti.

L'accordu d'accusazione dice chì Changpeng Zhao si dichjarà personalmente culpèvule per a violazione è a causa di una istituzione finanziaria per violà a Legge di u Sicretu Bancariu, è u Dipartimentu di Ghjustizia ricumande chì una multa di $ 50 milioni sia imposta nantu à ellu. L'accusazioni contr'à Binance includenu a realizazione di un affari di trasmissione di soldi senza licenza, a violazione di l'Attu Internaziunale di Putenze Economiche d'Emergenza, è una carica di cuspirazione.

Stu sviluppu vene dopu chì i prucessi civili sò stati presentati prima di questu annu da a Securities and Exchange Commission è a Commodity Futures Trading Commission contru Binance. U scrutinu regulatori chì circundava Binance s'hè intensificatu, cù preoccupazioni suscitate annantu à l'operazioni di a cumpagnia in diverse ghjuridizione, allegazioni di lavuramentu di soldi è fraudulente di securities.

Mentre Binance hè cresciutu rapidamente da u so principiu in 2017, sta recente azzione legale mette in quistione u futuru di u scambiu. L'accusazioni purtate contr'à a cumpagnia è u so fundatore susciteghjanu preoccupazioni significativu in quantu à u cumplimentu è a vigilazione regulatoria in l'industria di a criptocurrency.

Q: Chì sò l'accusazioni purtate contr'à Binance è Changpeng Zhao?

A: L'accusazioni includenu a violazione di l'Attu di Segretezza Bancaria è a violazione volontaria di sanzioni ecunomiche di i Stati Uniti.

Q: Chì ghjè l'accordu prupostu cù u Dipartimentu di Ghjustizia ?

A: L'accordu prupostu hè un accordu di $ 4 miliardi, è Changpeng Zhao si dichjarà culpèvule è dimissioni cum'è CEO di Binance.

Q: Chì altre azzioni regulatori sò state pigliate contru Binance?

A: Binance hà affruntatu i prucessi civili da a Cummissione di Securities and Exchange è a Cummissione di Commodity Futures Trading prima di questu annu.