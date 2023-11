Novità: Bettinardi BB Series Putters per 2024

Bettinardi, cunnisciuta per a so artigianalità premium è i disinni classici, presenta una linea aghjurnata di putters per 2024. I putters di a Serie BB, amati da i golfisti chì apprezzanu a sensazione di un putter fresatu è e forme classiche, anu subitu miglioramenti significativi.

Features Key:

- Fresatu da un bloccu di acciaio inox 303 in l'installazione di Bettinardi in Tinley Park, Illinois, assicurendu precisione è qualità.

- U mudellu di fresatura Perpetual Flymill Face, custituitu da diamanti delicati in tutta l'area di colpi, aumenta a sensazione è prumove un rollu più liscia.

- Ajustendu strategicamente a dimensione è a forma di cumpunenti critichi cum'è paraurti, flange di spalle è spalle, a distribuzione di pesu hè stata ottimizzata. Stu cambiamentu di pesu redistribuisce u centru di gravità à u centru di a faccia per una stabilità è u pirdunu megliu.

- Un finitu PVD Black Pearl riduce l'abbagliamentu, furnisce un aspettu pulitu è ​​compactu à l'indirizzu.

Comu riggistràrisi:

Q: Quale hè u publicu target per i putters Bettinardi BB Series ?

A: I putters di a Serie BB sò pensati per i golfisti chì apprezzanu e forme classiche è a sensazione eccezziunale di un putter fresatu.

Q: Cosa hè unicu nantu à u mudellu di fresatura Perpetual Flymill Face?

A: U mudellu di diamante delicatu nantu à l'area di colpu aumenta a sensazione è prumove un rollu di palla più veloce minimizendu u skidding.

Q: Cumu l'aghjustamentu di a distribuzione di pesu migliurà u rendiment?

A: Ajustendu strategicamente a dimensione è a forma di i cumpunenti critichi, u pesu di u hosel hè offset, chì permette un centru di gravità più centru è una stabilità mejorata.

Q: Cumu a finitura Black Pearl PVD benefiziu i golfers?

A: A finitura Black Pearl PVD riduce l'abbagliamentu, creendu un aspettu elegante è pulitu à l'indirizzu.

Cù i putters Bettinardi BB Series aghjurnati, i golfisti ponu aspettà un'artigianalità eccezziunale, una sensazione eccezziunale è un rendimentu rinfurzatu nantu à i greens. Sia preferite una lama classica o un mazzulu di taglia media, a Serie BB hà opzioni per adattà à diversi tipi di corsa. Elevate u vostru ghjocu di putting cù u disignu intemporal è l'ingegneria di precisione di l'ultima offerta di Bettinardi.

