Un studiu recente realizatu da i circadori di l'Università di Aston hà dimustratu chì i spettrometri di bancu ponu analizà in modu efficace l'olii bio di pirolisi, chì offre una alternativa economica à spettrometri di altu campu. I bio-olii di pirolisi sò pruduciuti sottumettendu i materiali di scarti industriali o agriculi à u calore estremu, è sò sempre più cunsiderati cum'è sustituti di carburanti fossili. Tuttavia, l'analisi di i mischi cumplessi prisenti in questi bio-olii hè statu un compitu sfida è caru.

A cumpusizioni di bio-olii di pirolisi ghjoca un rolu cruciale in a determinazione di a so stabilità è u trattamentu sussegwenti. In particulare, a prisenza di sustanzi chimichi chì cuntenenu l'ossigenu, cum'è i gruppi carbonili, pò avè un impattu maiò nantu à a corrosività è a stabilità di l'oliu. A spettrometria di risonanza magnetica nucleare di altu campu (NMR) hè stata u metudu per analizà l'identificazione è a cuncentrazione di spezie chimiche in campioni. Tuttavia, spettrometri NMR d'altu campu sò caru, cù prezzi chì varienu da £ 600,000 à £ 10 milioni, è necessitanu criogeni è solventi caru.

Per affruntà questu, u duttore Robert Evans è a so squadra in l'Università di Aston anu esploratu l'efficacezza di spettrometri NMR di benchtop in l'analisi di l'olii di pirolisi. Spettrometri di bancu, chì utilizanu magneti permanenti è ùn anu micca bisognu di rinfrescamentu criogenicu, sò significativamente menu caru per cumprà è mantene. Ancu s'ellu anu ridutta a sensibilità è a risoluzione cumparatu cù spettrometri d'altu campu, sò cumunamenti usati in laboratori d'insignamentu è ricerca.

U studiu, realizatu in cullaburazione cù l'Università di Tennessee, hà paragunatu i risultati ottenuti da spettrometri benchtop à quelli ottenuti da spettrometri di altu campu è altre tecniche analitiche. I circadori anu evaluatu l'olii di pirolisi derivati ​​da diverse piante è anu truvatu chì i spettrometri di banco superanu l'analisi di titration per a cuncentrazione totale di carbonile. Anu ancu accumpagnatu a prestazione di spettrometria d'altu campu in a rilevazione di gruppi carbonili, cum'è cetoni, aldeidi è quinoni.

U duttore Evans hà enfatizatu chì, malgradu a limitazione cunnisciuta di spettrometri di bancu, sò stati capaci di ottene dati NMR di qualità simili à spettrometri d'altu campu. Questu apre a strada per l'analisi NMR più simplice, più economica è più accessibile di l'olii di pirolisi per una gamma più larga di utilizatori.

In generale, sta ricerca mostra u putenziale di spettrometri da banco in l'analisi di mischii cumplessi, chì furnisce una soluzione assequible è efficiente per studià è capisce i bioolii di pirolisi.

Fonte: Aston University, Tang, B., et al. "Analisi quantitativa di risonanza magnetica nucleare 19F di u campu bassu di i gruppi carbonili in l'olii di pirolisi". ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625